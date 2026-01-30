Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
30.01.2026 15:18
Son Güncelleme: 30.01.2026 15:35
NTV - Haber Merkezi
Yoluna son 16 play-off'unda devam edecek Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde rakibi netleşti.
İNGİLİZ EKİBİYLE OYNAYACAKLAR
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimini İlhan Mansız yaptı.
Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ile eşleşti.
Fenerbahçe, son 16 turuna kalırsa, Danimarka'nın Midtjylland veya İspanya ekibi Real Betis ile kozlarını paylaşacak.
KÜME DÜŞME HATTININ ÜSTÜNDELER
Nottingham Forest ile Fenerbahçe bugüne kadar resmi maç oynamadı.
Premier Lig'de mücadele eden Nottingham Forest 25 puanla ligde 17. sırada küme düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.
İngiliz ekibi Avrupa Ligi'nin ise 8 maçta 14 puan toplayarak 13. sırada tamamlamıştı.
DİĞER EŞLEŞMELER
D. Zagreb-Genk
Brann-Bologna
Ludogorets-Ferencvaros
Celtic-Stuttgart
Panathinaikos-Viktoria Plzen
PAOK-Celta Vigo
Lille-Kızılyıldız
DEV GELİR
Fenerbahçe, UEFA'nın para ödülleri yönetmeliğine göre 19 milyon 475 bin euroluk kazanca ulaştı.
Sarı-lacivertli ekip, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak
FENERBAHÇE'NİN YOLU
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe, üst üste 5 sezonda Avrupa'da grup ve lig aşamalarının ardından yola devam etmeyi başardı.
National Arena'da oynanan mücadelede FCSB'yle 1-1 berabere kalan Domenico Tedesco'nun öğrencileri, puanını 12'ye yükseltirken lig aşamasını da 19. olarak tamamladı.
TAKVİM
Play-off turu: 19 ve 26 Şubat
Son 16 turu: 12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller: 9 ve 16 Nisan
Yarı finaller: 30 Nisan ve 7 Mayıs
Final: 20 Mayıs
FİNAL İSTANBUL'DA
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak.