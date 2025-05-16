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Fenerbahçe'nin B planı Zidane

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun olası ayrılığı sonrası ilk aday daha önce Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane olacak.

Fenerbahçe'nin B planı Zidane - 1

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun olası ayrılığına karşı B planı hazır.

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Fenerbahçe'nin B planı Zidane - 2

Portekiz Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddia edilen ancak resmileşmeyen Mourinho'nun ayrılığı durumunda yerine gelecek isim Zinedine Zidane olacak.

Fenerbahçe'nin B planı Zidane - 3

Sözcü'nün haberine göre; Yönetim Mourinho’nun ayrılması durumunda Zidane’ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin B planı Zidane - 4

Zidane'nin teknik direktörlük kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve 2 UEFA Süper Kupa'sı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin B planı Zidane - 5

Portekiz Milli Takımı'nın çıkış tazminatı ödemek zorunda kalacak olması nedeniyle bu iddiayı yalanladığı da öne sürülmüştü.

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