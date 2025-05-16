Fenerbahçe'nin B planı Zidane
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun olası ayrılığı sonrası ilk aday daha önce Real Madrid'i çalıştıran Zinedine Zidane olacak.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun olası ayrılığına karşı B planı hazır.
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun olası ayrılığına karşı B planı hazır.
Portekiz Milli Takımı'ndan teklif aldığı iddia edilen ancak resmileşmeyen Mourinho'nun ayrılığı durumunda yerine gelecek isim Zinedine Zidane olacak.
Sözcü'nün haberine göre; Yönetim Mourinho’nun ayrılması durumunda Zidane’ı takımın başına getirmek için görüşmeleri sürdürüyor.
Zidane'nin teknik direktörlük kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga ve 2 UEFA Süper Kupa'sı bulunuyor.
Portekiz Milli Takımı'nın çıkış tazminatı ödemek zorunda kalacak olması nedeniyle bu iddiayı yalanladığı da öne sürülmüştü.