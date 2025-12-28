Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan istediği iki futbolcu ortaya çıktı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder’le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı lacivertlilerin iki futbolcuyu, siyah beyazlı kulübün iki genç yeteneği Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile takas etmeyi önerdiği belirtildi. (Hürriyet)