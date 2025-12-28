Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan istediği iki futbolcu ortaya çıktı
28.12.2025 12:56
NTV - Haber Merkezi
2 Ocak'ta başlayıp 6 Şubat'ta sona erecek ara transfer dönemi için geri sayım başlarken kulüpler çalışmalarını hızlandırdı. İşte günün öne çıkan transfer gelişmeleri...
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve sezon başında Beşiktaş’a kiralık olarak gönderilen Cengiz Ünder’le ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı lacivertlilerin iki futbolcuyu, siyah beyazlı kulübün iki genç yeteneği Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu ile takas etmeyi önerdiği belirtildi. (Hürriyet)
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Oğuz Aydın, transfere sıcak bakıyor. (Sabah)
Sezon başında Bayern Münih'te boşa çıkan Leroy Sane'yi elini çabuk tutarak transfer eden Galatasaray, Alman yıldız gibi mevkisinde tartışılmayacak dünya yıldızı isimleri kadrosunda hayal ediyor.
Al-Hilal'le sözleşmesini uzatmayan 28 yaşındaki Ruben Neves, bu profile uyuyor ancak Suudi Arabistan'da yılda 20M€ kazanan Portekizli orta sahaya birçok Avrupa kulübü talip olmuş durumda. (Sabah)
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'nın talipleri artıyor. Futbolcuyla ilgilenen kulüpler; Fluminense, Hellas Verona ve Fiorentina. (Fotomaç)
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın ayrılması durumunda Mert Günok fikri var. Fenerbahçe’nin yaz döneminde yaptığı teklife tecrübeli kaleci sıcaktı ama Beşiktaş onay vermedi.
Teklif gelirse eğer Mert yetiştiği kulübe dönmek istiyor. Düşük ihtimalle yurt dışı seçeneği ve Samsunspor ilgisi olsa da Mert’in önceliği Fenerbahçe. (A Spor)