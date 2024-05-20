Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı derbide 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sokaklarda dev maçın galibiyetini kutladı. Kutlamalar sırasında Beşiktaş forması giyen bir taraftarın da Fenerbahçelilerin arasında yer aldığı görüldü.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirveyle puan farkını 3'e düşürdü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.