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Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı derbide 1-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sokaklarda dev maçın galibiyetini kutladı. Kutlamalar sırasında Beşiktaş forması giyen bir taraftarın da Fenerbahçelilerin arasında yer aldığı görüldü.

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirveyle puan farkını 3'e düşürdü ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

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Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü - 2

DERBİ GALİBİYETİ KUTLANDI

Karşılaşmanın ardından sokaklara dökülen Fenerbahçe taraftarları derbi galibiyetini kutladı.

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü - 3

BEŞİKTAŞ TARAFTARI GÖRÜLDÜ

Sarı-lacivertlilerin derbi kutlamasında Beşiktaş forması giyen bir taraftar kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü - 4

Siyah-beyazlı formayla Fenerbahçe'nin derbi galibiyetini kutlayan taraftarın görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı.

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti kutlamasında Beşiktaş taraftarı görüldü - 5
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