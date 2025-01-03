Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir!
Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Talisca'ya imza attırmaya hazırlanırken gidecek futbolcular da şekilleniyor. En-Nesyri Al Nassr'ın 34 milyon euro teklif verdiği ancak sarı lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öğrenildi. Bu rakama transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.
Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de rekor bedelle bir ayrılık yaşanabilir.
Youssef En-Nesyri'nin satışına ilk etapta sıcak bakmayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin ısrarı sonrası pazarlık masasına oturdu.