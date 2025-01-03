Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir!

Al Nassr'ın tecrübeli forvet için 34 milyon euro ile masaya oturduğu bildirildi.



Sabah'ta yer alan habere göre; Bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı 40 milyon euro'dan aşağı bırakmayacağını iletti.





