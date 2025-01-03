NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Talisca'ya imza attırmaya hazırlanırken gidecek futbolcular da şekilleniyor. En-Nesyri Al Nassr'ın 34 milyon euro teklif verdiği ancak sarı lacivertlilerin 40 milyon euro istediği öğrenildi. Bu rakama transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir! - 1

Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de rekor bedelle bir ayrılık yaşanabilir.

Youssef En-Nesyri'nin satışına ilk etapta sıcak bakmayan sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibinin ısrarı sonrası pazarlık masasına oturdu.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir! - 2

Al Nassr'ın tecrübeli forvet için 34 milyon euro ile masaya oturduğu bildirildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu rakamı düşük bulan Fenerbahçe yönetimi, 27 yaşındaki yıldızı 40 milyon euro'dan aşağı bırakmayacağını iletti.


Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir! - 3

Al Nassr cephesi bu hafta İstanbul'a gelerek yeniden sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturacak.


Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir! - 4

En-Nesyri'nin bu rakamlara Al Nassr'a transfer olması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışını gerçekleştirmiş olacak.


Fenerbahçe'nin En-Nesyri için istediği ücret ortaya çıktı: Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olabilir! - 5

Sarı-lacivertli formayla 24 maça çıkan golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı yapmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER