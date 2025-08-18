Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, yoğun bakıma kaldırıldı

ALİ ŞEN KİMDİR?

Türk spor kamuoyunun unutulmaz figürlerinden biri olan Ali Şen, yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığıyla değil, iş hayatı, göç hikâyesi, mücadeleci kişiliği ve renkli yaşamıyla da hafızalara kazınmış bir isim.

Ali Şen, 1939 yılında Yugoslavya dağılmadan önce Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. Babası Hasan Maga, annesi Zehra Hanım’dı. Üç kardeşin en küçüğüydü. Arnavutça başlayan eğitim hayatını Türkçe ve Sırpça ile sürdürdü.

17 yaşında, Yugoslavya’da “asker öncesi eğitim” dersinde Tito’ya bağlılık beklenirken verdiği “Benim vatanım Türkiye ve beni Atatürk’ün ordusu ilgilendiriyor, Yugoslav ordusu değil." cevabı hayatını değiştirdi. Bu sözler üzerine ailesiyle birlikte dört gün içinde Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Tüm mal varlıklarını geride bırakan aile, İstanbul Fatih Saraçhane’de zor koşullar altında yeni bir hayata başladı.