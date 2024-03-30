Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli eski yöneticilerden Trabzonspor önerisi geldi. Bir araya gelen eski yöneticiler mevcut yönetime Trabzon deplasmanlarındaki maçlara çıkmayın önerisinde bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda camianın eski isimleri, ligden çekilmenin yanı sıra alternatif kararlarla ilgili öneriler sundu.