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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertli eski yöneticilerden Trabzonspor önerisi geldi. Bir araya gelen eski yöneticiler mevcut yönetime Trabzon deplasmanlarındaki maçlara çıkmayın önerisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin - 1

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan tarihindeki olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi kulübün eski yöneticileriyle bir araya geldi. Yapılan toplantıda camianın eski isimleri, ligden çekilmenin yanı sıra alternatif kararlarla ilgili öneriler sundu.


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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin - 2

Sunulan tavsiyeler arasında maçlara siyah formayla çıkmak, deplasmana taraftar götürmemek, Süper Kupa maçına çıkmamak, Türkiye Kupası'ndaki ilk maça zayıf bir takımla çıkıp elenmek gibi teklifler dikkat çekti.


Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin - 3

Milliyet'in haberine göre; Herkesin en çok üzerinde durduğu konu ise Trabzonspor deplasmanlarına gitmemek oldu.


Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin - 4

Camianın eski isimleri, böylece sadece 3 puan kaybedileceğini ancak gösterilen tepkiyle birçok şey kazanabileceğini düşünüyor.


Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Trabzon önerisi: Deplasmanlara gitmeyin - 5

Trabzon deplasmanında her zaman benzer durumlarla karşılaşıldığı, en önemli konunun futbolcuların güvenliği olduğu ifade edildi.

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