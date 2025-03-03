Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Spor yazarları, sarı - lacivertlilerin sergilediği performansı köşelerinde yorumladı.
Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.