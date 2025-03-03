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Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Spor yazarları, sarı - lacivertlilerin sergilediği performansı köşelerinde yorumladı.

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 1

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla sarı - lacivertliler oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 2

FARK 4'E İNDİ

Bu skorun ardından Fenerbahçe, puanını 61'e yükseltti ve lider Galatasaray ile aradaki farkı 4'e indirdi. Antalyaspor ise 30 puanda kaldı ve 12. basamakta yer aldı.

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 3

YAZARLAR NE DEDİ?

Spor yazarları, sarı - lacivertlilerin Kadıköy'de aldığı galibiyeti köşelerinde mercek altına aldı. İşte değerlendirmeler:

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 4

"STRESİ GALATASARAY'A YIKTI"

"Anderson Talisca girer girmez bir kontra pozisyonda golü kıl payı kaçırdıktan sonra Fenerbahçe bu maçtaki normallerine yeniden döndü. Maç bitti ve fark 4 puana düştü ama kanımca Fenerbahçe daha fazlasını kazandı. Sezon başından bu yana taşıdıkları stresi Galatasaray’a yıkmış görünüyorlar. Bundan sonra kaybedecekleri çok az şey var ama Galatasaray’ın her kaybı onlara artı yazacak. Üstelik Avrupa’da da ülkenin tek takımı olmaları gibi atmosferi olumlu etkileyecek bir durum da söz konusu. Haliyle Jorge Jesus, İsmail Kartal dönemlerinin aksine gelecek sezona Mourinho ile girmek gibi bir ‘’alışkanlık değişikliği’’ de görünüyor ufukta. Elbette Mourinho yeni bir kariyer planı yapmazsa!"

Cem Dizdar - Fanatik

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 5

"MOURINHO ISRARINDAN VAZGEÇTİ"

"Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde (2024’te) iyi oynamıyordu, istikrarsızdı, aşırı emniyetliydi. Sezonun ikinci bölümünde (2025’teki 16 resmi maçta) 3-4-1-2 ile namağlup. Mourinho bir oyun istikrarı yakaladı, en önemlisi de yanlışlarında ısrar etmedi. Amrabat ön liberoda aşırı giriyordu stoperlerin içine. Ondan vazgeçti. Maximin takım disiplinine aykırı bireysel tercihler yapıyordu. Mourinho, Maximin ısrarından döndü. Dzeko ile Nesyri uyumu yakalayınca, Boşnak santrforu kesmeyi bıraktı. Dün Dzeko yine Fenerbahçe’nin beyni-kalbi, her şeyiydi. Antalya’nın sağında gördü fırsatı. Sürekli oraya deplase olup çekti rakibinin fişini."

Uğur Meleke - Hürriyet

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 6

"FRED'İN KAÇ CİĞERİ VAR?"

"Skriniar defansın merkezinde, Fred orta sahada enerji üretti. Bir ara kaç ciğeri olduğunu da merak ettik Fred'in. Antalya'nın ön baskısında sürekli olarak pas alternatifi oldu. Hücumu yönlendirdi, Tadic'e de fazla iş bırakmadı. Rakibin kendi kaosunu yaşadığı bir günde, rüzgârı arkasına almış camiasına ikinci yarıda da baskı ile daha gollü bir galibiyet verebilirlerdi aslında. Ama Mourinho artık dengeyi, perşembe günü başka maç olduğunu, beş gollü galibiyete de üç puan verildiğini herkese telkin ediyor, en gözü kara Fenerbahçeli'yi bile "mantık" çizgisine taşıyor. "Kazanma kültürü" dediği de bu zaten… Bize "İtalyan usulü" olarak yansıyor."

Gürcan Bilgiç - Sabah

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 7

"PUAN FARKI KORKUTMUYOR"

"Fenerbahçe’nin yükselişi sadece tabelada değil, oyunun her anında hissediliyor. Hücumdaki çeşitlilik, savunmada disiplin, orta sahada bitmek bilmeyen enerji, her geçen gün daha da oturan bir sistem ve bu ritme uyum sağlamış tribünler. Liderle aradaki puan farkı artık kesinlikle göz korkutmuyor."

Banu Yelkovan - Hürriyet

Fenerbahçe'nin farkı 4'e indirmesinin ardından: "Mourinho haklı çıktı, stres Galatasaray'da" - 8

"SÖYLEDİKLERİ GERÇEK OLUYOR"

"Galatasaray'ın derbi sonrası ilk maçta puan kaybetmesiyle Rams Park'ta alınan beraberliğin hiç de kötü olmadığı ortaya çıkmış oldu. Geldiğimiz noktada kadro kalitesiyle teknik adam tecrübesiyle ve taraftarının inancıyla rüzgar tersine döndü gibi. Mourinho 'Benim farkımı görmek için mayısı beklemeniz lazım' demişti. Hocanın söyledikleri yavaş yavaş gerçekleşiyor."

İlker Yağcıoğlu - Takvim

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