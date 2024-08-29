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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kazandığı 30 milyon euro'nun yüzde 10'unu eski kulübü NEC Nijmegen'e ödeyeceği öne sürüldü. Ancak yapılacak 3 milyon euroluk ödemeyi Brighton'ın üstleneceği kaydedildi. Ayrıca milli oyuncunun İngiliz ekibine transferinde NEC Nijmegen'e 500 bin euroluk FIFA Dayanışma Katkı Payı ödeneceği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 1

Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis + performansa bağlı olarak 5 milyon euro bonsularla birlikte Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurmuştu.

2018 yılında NEC Nijmegen'den sarı-lacivertlilere katılan Ferdi'nin sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu öğrenildi. 

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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 2

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertlilerin bu transferde Nec Nijmegen'e 3 milyon euro ödeme yapacağı öne sürüldü. 

Ancak bu ödemenin Brighton tarafından yapılacağı kaydedildi. 

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 3

Ayrıca FIFA Dayanışma Katkı Payı adı altında NEC Nijmegen'e 500 bin euroluk katkı payı ödenecek.

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 4

Fenerbahçe formasıyla 204 resmi maça çıkan Ferdi, bu mücadelelerde 18 gol atıp, 22 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 5
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu - 6
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