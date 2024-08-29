Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde NEC Nijmegen'e ödeyeceği pay belli oldu
Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinden kazandığı 30 milyon euro'nun yüzde 10'unu eski kulübü NEC Nijmegen'e ödeyeceği öne sürüldü. Ancak yapılacak 3 milyon euroluk ödemeyi Brighton'ın üstleneceği kaydedildi. Ayrıca milli oyuncunun İngiliz ekibine transferinde NEC Nijmegen'e 500 bin euroluk FIFA Dayanışma Katkı Payı ödeneceği vurgulandı.
Fenerbahçe, milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bonservis + performansa bağlı olarak 5 milyon euro bonsularla birlikte Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurmuştu.
2018 yılında NEC Nijmegen'den sarı-lacivertlilere katılan Ferdi'nin sözleşmesinde bir sonraki satıştan yüzde 10 pay olduğu öğrenildi.