Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia efsaneler arasına girdi

Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, her maçta olduğu gibi Konyaspor maçında da attığı 2 gol ile galibiyette büyük pay sahibi oldu.
19 maç sonunda 22 gol ve 4 asistle mücadele eden oyuncu, krallık yarışında en yakın rakibinin 9 gol önünde bulunuyor.
Deneyimli forvet, Fenerbahçe kariyerindeki gol sayısını 51'e yükseltti. Bununla birlikte Valencia, sarı-lacivertlilerin tarihindeki en golcü 10 isim arasına girdi.
Fenerbahçe'nin en golcü 10 ismi; Alex, Aykut Kocaman, Semih Şentürk, Elvir Bolic, Moussa Sow, Tuncay Şanlı, Oğuz Çetin, Mert Nobre, Tanju Çolak ve Valencia'dan oluşuyor. Fernandao'nun 50 golünün ardında bulunan Valencia maçtaki 2 golle Brezilyalı golcüyü geçti.
2022-23 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan ve bu performansını sürdüren Enner Valencia şimdiden kariyerinin en golcü sezonuna imza attı.
Yılıdız oyuncu aynı zamanda Kasımpaşa maçıyla birlikte kariyerinde ilk kez 4 gol birden attı.
Fenerbahçe'ye 2020 yılında transfer olan Enner Valencia, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Fenerbahçe'nin son 10 golünün 7'sini kaydetmeyi başaran Valencia ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.