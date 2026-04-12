Fenerbahçe'nin haziranda getireceği golcüyü açıkladılar. "5 milyon euro'ya bitecek"
12.04.2026 17:32
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'nin haziran ayında kadrosuna katacağı golcü belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibini 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürmüştü.
Sarı-lacivertliler, bu sezonki şampiyonluk hedefinin yanı sıra yeni sezon için transfer çalışmalarına da başladı.
"YENİ GOLCÜ VEDAT MURIQI"
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin gelecek sezon santrfor hattında oynayacak olan oyuncunun Vedat Muriqi olacağını açıkladı.
TuttoMercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, İspanya La Liga ekibi Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi transferini 5-6 milyon euro arası bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedefliyor.
"FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR"
31 yaşındaki santrforun da Türkiye'ye dönmeye hazır olduğu kaydedildi.
Haberin devamında deneyimli santrforun Fenerbahçe ile güçlü bağlarının olduğu ve sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye sıcak baktığı ifade edildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Mallorca formasıyla 29 maçta forma giyen Muriqi, 19 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
ERTAN TORUNOĞULLARI: "GOLCÜMÜZ HAZİRANDA BELLİ OLACAK"
Fenerbahçe'nin yöneticisi Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere dair konuşmuştu.
Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz. Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." demişti.