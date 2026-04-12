Fenerbahçe'nin haziranda getireceği golcüyü açıkladılar. "5 milyon euro'ya bitecek"

Fenerbahçe'nin yöneticisi Ertan Torunoğulları, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere dair konuşmuştu.

Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz. Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." demişti.