Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın risk olduğuna karar verdik. Camiayi çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın en uygun olacağını düşünüyoruz. Tercihimizi anlaşma olmadan söyleyemiyorum." açıklamasının ardından gözler öne çıkan Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e çevrildi. Teknik adamlardan açıklamalar peş peşe geldi.
İsmail Kartal
"Başkan Ali Koç'un konuşmalarını eşimle birlikte izledim. Şu ana kadar benimle temasa geçilmedi. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum."