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Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Türkiye'yi hiç bilmeyen bir hocayla sezona başlamamızın risk olduğuna karar verdik. Camiayi çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın en uygun olacağını düşünüyoruz. Tercihimizi anlaşma olmadan söyleyemiyorum." açıklamasının ardından gözler öne çıkan Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e çevrildi. Teknik adamlardan açıklamalar peş peşe geldi.

Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama - 1

İsmail Kartal

"Başkan Ali Koç'un konuşmalarını eşimle birlikte izledim. Şu ana kadar benimle temasa geçilmedi. Önümüzdeki günler ne gösterir bilemiyorum."


SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama - 2

Volkan Demirel

"Siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda."

(Sabah)

Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama - 3

Aykut Kocaman

"Şu anda Turgutreis'teyim, olanlardan haberim yok."

(TRT Spor)


Fenerbahçe'nin hoca adayları Aykut Kocaman, Sergen Yalçın, İsmail Kartal ve Volkan Demirel'den açıklama - 4

Sergen Yalçın

"Fenerbahçe ile görüşmedim. Hiçbir teklif gelmedi. Şu anda İstanbul'dayım."


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