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Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik

Samsunspor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı galip gelemiyor. Puan kayıplarının ilk 5'teki takımlardan alan sarı lacivertliler bu takımlara karşı galip gelemedi, sadece 4 puan alabildi.

Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik - 1

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı.

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Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik - 2

Fenerbahçe’nin zirve yarışında rakibini bir türlü yakalayamamasının en büyük nedenlerinden biri, puan tablosunda ilk 5’te yar alan rakiplerini yenememesi oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik - 3

Sarı lacivertliler, şu anda ligin ilk 5 sırasında yer alan rakipleri karşısında tek bir galibiyet bile alamadı, 4 puan çıkarabildi. Mourinho’nun ekibi, ilk 5 dışındaki tek kaybı da Göztepe karşısında yaşadı.

Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik - 4

Galatasaray’a Kadıköy’de kaybeden Fenerbahçe, Rams Park’ta 0-0 berabere kalmıştı. Samsunspor ile oynanan maçlar 2-2 ve 0-0 sona erdi. Sarı lacivertliler, Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 yenilirken, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik - 5

Fenerbahçe, ilk 5’teki rakiplerden Beşiktaş ve Eyüpspor ile Kadıköy’de birer maç daha yapacak. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'nin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı ise 9.

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