Fenerbahçe'nin ilk 5 kâbusu: Taraftarı üzen istatistik
Samsunspor'la berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe, ilk 5 sırada yer alan takımlara karşı galip gelemiyor. Puan kayıplarının ilk 5'teki takımlardan alan sarı lacivertliler bu takımlara karşı galip gelemedi, sadece 4 puan alabildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk etti. 0-0 eşitlikle sonuçlanan mücadelede kazanan çıkmadı. Bu skorla Kadıköy'de 2 puan bırakan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda yara aldı.