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Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin

Jose Mourinho ile gelecek yıl devam etmeyi düşünen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması başladı. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Sarı lacivertliler Pep Guardiola'nın ayrılığına izin verdiği Manchester City forması giyen Mateo Kovacic için girişimde bulunacak.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin - 1

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

Yeni sezonda transfer hatası yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, orta sahayı Manchester City'nin yıldızıyla güçlendirmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin - 2

İngiliz medyasında geçen haberlere göre; Fenerbahçe'nin, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'e ilgisi bulunuyor. Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin - 3

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın Hırvat yıldızın ayrılığına izin verdiği de öne sürüldü. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Guardiola'nın yeni sezon planlarında yer almadığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin - 4

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiliz devinin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin - 5

Kovacic, 2023 yılında Chelsea'den 29 milyon euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu.

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