Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcunun ayrılığına Guardıola'dan izin
Jose Mourinho ile gelecek yıl devam etmeyi düşünen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlaması başladı. Transferde hata yapmak istemeyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamle yaptığı iddia edildi. Sarı lacivertliler Pep Guardiola'nın ayrılığına izin verdiği Manchester City forması giyen Mateo Kovacic için girişimde bulunacak.
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.
Yeni sezonda transfer hatası yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, orta sahayı Manchester City'nin yıldızıyla güçlendirmek istiyor.