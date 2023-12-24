Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı bekleniyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Spartak Trnava'yı 4-0 yendi ve lider olarak sonraki tura yükseldi. Şimdi ise Fenerbahçe'nin rakibi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.