Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin Avrupa maçı bekleniyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. İki maç sonunda play-off turunu geçecek takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselecek. Bu turda ilk ayak maçları 15 Şubat 2024, rövanş mücadeleleri ise 22 Şubat 2024 tarihlerinde oynanacak.