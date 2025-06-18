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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi!

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 1

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan ve Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan başlayacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

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Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 2

3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off ve play-off'ta da kazanması durumunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasına adını yazdıracak olan sarı - lacivertlilerin karşılaşabileceği rakipler sıralandı.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle şekillendi:

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 3

FEYENOORD

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 4

CLUB BRUGGE

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 5

RANGERS / PANATHINAIKOS

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 6

BENFICA

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu: Şampiyonlar Ligi! - 7

Şampiyonlar Yolu:

Levadia (Estonya) - RFS (Letonya) / Iberia (Gürcistan) - Malmö (İsveç)

Zalgiris (Litvanya) - Hamrun Spartans (Malta) / Dinamo Kiev (Ukrayna)

Pafos (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Víkingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Kızılyıldız (Sırbistan)

Noah (Ermenistan) - Buducnost (Karadağ) / Ferencvaros (Macaristan)

Lech Poznan (Polonya) / Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Kopenhag (Danimarka) / Drita (Kosova) - Differdange 03 (Lüksemburg)

HNK Rijeka (Hırvatistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus)

The New Saints (Galler) - Shkendija (Kuzey Makedonya) / FCSB (Romanya) - Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Virtus (San Marino) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Shelbourne (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) / Karabağ (Azerbaycan)

KuPS (Finlandiya) - Milsami (Moldova) / Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kairat Almatı (Kazakistan)

Lig Yolu:

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan)

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