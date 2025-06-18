Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu? Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçları ne zaman?
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe bu yıl 2 ön eleme turunun ardından başarılı sonuçlar alarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda ise Portekiz, Belçika, İskoçya, Yunanistan ve Hollanda gibi ülkelerin temsilcileriyle karşılaşma ihtimali bulunuyor. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu?
Süper Lig’de 2024/25 sezonunu 84 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekibin 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler oldu?