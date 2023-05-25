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Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden "Puşkaş Ergun" lakaplı Ergun Öztuna, son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 1

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcu Ergun Öztuna, toprağa verildi.

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Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 2

Öztuna için, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Kızılhan ile merhum Ergun Öztuna'nın ailesi ve yakınları katıldı.

Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 3

Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki tören tamamlandı.


Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 4

Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İşte törenden yansıyan diğer kareler...

Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 5
Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 6
Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı - 7
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