Fenerbahçe'nin "Puşkaş" lakaplı eski futbolcusu Ergun Öztuna son yolculuğuna uğurlandı

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcu Ergun Öztuna, toprağa verildi.
Öztuna için, Karacaahmet Şakirin Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve genel sekreter Burak Kızılhan ile merhum Ergun Öztuna'nın ailesi ve yakınları katıldı.
Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki tören tamamlandı.
Ergun Öztuna'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
İşte törenden yansıyan diğer kareler...