Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekiminde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. Kura çekimi ardından Feyenoord takımı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?
Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu. Sarı-Lacivertliler, eski futbolcusu Robin Van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekip ile tur için kapışacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?