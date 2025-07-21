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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekiminde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti. Kura çekimi ardından Feyenoord takımı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı? - 1

Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hollanda temsilcisi Feyenoord oldu.  Sarı-Lacivertliler, eski futbolcusu Robin Van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekip ile tur için kapışacak. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?

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Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı? - 2

FEYENOORD HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Feyenoord, Hollanda'nın futbol takımıdır. Kulüp, Rotterdam şehrinde yer alır ve Hollanda'nın en köklü ve başarılı kulüplerinden biridir.

Kuruluş yılı: 1908

Stadı: De Kuip (Feijenoord Stadyumu)

Renkleri: Kırmızı - Beyaz

Ligi: Eredivisie (Hollanda 1. Ligi)

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı? - 3

FEYENOORD LOGO DEĞİŞİMİ

Feyenoord, Ajax ve PSV ile birlikte Hollanda futbolunun "Üç Büyükleri" arasında yer alır. Avrupa’da da başarıları bulunan kulüp, 1970 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk Hollanda takımı olmuştur. Feyenoord, kuruluşundan bu yana kullandığı logoların değişimini de paylaşmıştı.

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