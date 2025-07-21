Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord hangi ülkenin takımı?

FEYENOORD LOGO DEĞİŞİMİ

Feyenoord, Ajax ve PSV ile birlikte Hollanda futbolunun "Üç Büyükleri" arasında yer alır. Avrupa’da da başarıları bulunan kulüp, 1970 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk Hollanda takımı olmuştur. Feyenoord, kuruluşundan bu yana kullandığı logoların değişimini de paylaşmıştı.