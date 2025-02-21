Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi)

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte belli oldu. Son 16 turu eşleşmeleri belli olurken sarı-lacivertliler, çeyrek final hesapları yapmaya başladı. Avrupa’da bu sezon lig formatında beklenen performansın uzağında kalan sarı-lacivertliler, play-off turunda ise Belçika ekibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Olmypiakos ve Rangers yer alıyordu. İsvçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi tamamlandı. Peki Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…