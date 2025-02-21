Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi)
UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Play-off turunda Anderlecht takımını eleyen sarı-lacivertliler, son 16 turu maçında İskoçya’nın Rangers takımıyla eşleşti. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu maçları, rövanş usulü oynanırken rakibini eleyen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe, ilk maçta ev sahibi olurken ikinci karşılaşma da ise İskoçya deplasmanına konuk olacak. Peki Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte belli oldu. Son 16 turu eşleşmeleri belli olurken sarı-lacivertliler, çeyrek final hesapları yapmaya başladı. Avrupa’da bu sezon lig formatında beklenen performansın uzağında kalan sarı-lacivertliler, play-off turunda ise Belçika ekibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Olmypiakos ve Rangers yer alıyordu. İsvçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi tamamlandı. Peki Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…