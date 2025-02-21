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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi)

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Play-off turunda Anderlecht takımını eleyen sarı-lacivertliler, son 16 turu maçında İskoçya’nın Rangers takımıyla eşleşti. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu maçları, rövanş usulü oynanırken rakibini eleyen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fenerbahçe, ilk maçta ev sahibi olurken ikinci karşılaşma da ise İskoçya deplasmanına konuk olacak. Peki Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi) - 1

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden sarı-lacivertlilerin rakibi, İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimiyle birlikte belli oldu. Son 16 turu eşleşmeleri belli olurken sarı-lacivertliler, çeyrek final hesapları yapmaya başladı. Avrupa’da bu sezon lig formatında beklenen performansın uzağında kalan sarı-lacivertliler, play-off turunda ise Belçika ekibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Olmypiakos ve Rangers yer alıyordu. İsvçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi tamamlandı. Peki Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

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Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi) - 2

FENERBAHÇE’NİN RAKİBİ KİM OLDU?

UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde düzenlenen son 16 turu kura çekiminde sarı-lacivertliler, Rangers takımıyla eşleşti. 

Fenerbahçe, ilk maçında ev sahibi olacak. Bu eşleşmeyi geçen takım adını çeyrek finale yazdıracak. 

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi) - 3

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turundan geldiği için ilk maçını evinde oynayacak. İkinci karşılaşmaya ise deplasmanda çıkacak. Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin saati ise daha sonra belli olacak.

Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? (Fenerbahçe son 16 turu rakibi) - 4

AVRUPA LİGİ SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

Ligde son 16 turu kura çekimi, bugün gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.

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