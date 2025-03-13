Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor

KRALİYETİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

Old Trafford ve Anfield gibi efsanevi statların da mimarı olan Archibald Leitch'in tasarladığı Ibrox, Birleşik Krallık siyasetinde de bir geçmişe sahip.



Ezeli rakibi Celtic'e karşı protestanların kulübü olarak bilinen Rangers, kraliyetin İskoçya'daki en büyük destekçilerinden.