Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor
Fenerbahçe çeyrek final biletini Avrupa'nın sembolik stadyumlarından birinde arayacak. Rangers'ın 126 yıllık evi Ibrox, Ada futbolu kültüründe farklı bir önem taşıyor. Ezeli rakibi Celtic'e karşı protestanların kulübü olarak bilinen Rangers, kraliyetin İskoçya'daki en büyük destekçilerinden. İskoç devi, her maça çıkmadan önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü vererek sahaya çıkıyor.
126 SENELİK GEÇMİŞ
Fenerbahçe futbolun en eski statlarından birinde tur peşinde.
Sarı Lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde çeyrek final için zaferle ayrılması gereken Ibrox, futbol dünyasının kültürel mirasları arasında.
1899'da kapısını taraftarlara açan tarihi stadyum, 126 senelik geçmişinin izlerini 2000'li yıllarda yaşatıyor.