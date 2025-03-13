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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor

Fenerbahçe çeyrek final biletini Avrupa'nın sembolik stadyumlarından birinde arayacak. Rangers'ın 126 yıllık evi Ibrox, Ada futbolu kültüründe farklı bir önem taşıyor. Ezeli rakibi Celtic'e karşı protestanların kulübü olarak bilinen Rangers, kraliyetin İskoçya'daki en büyük destekçilerinden. İskoç devi, her maça çıkmadan önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü vererek sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor - 1

126 SENELİK GEÇMİŞ

Fenerbahçe futbolun en eski statlarından birinde tur peşinde.

Sarı Lacivertlilerin Avrupa Ligi'nde çeyrek final için zaferle ayrılması gereken Ibrox, futbol dünyasının kültürel mirasları arasında.

1899'da kapısını taraftarlara açan tarihi stadyum, 126 senelik geçmişinin izlerini 2000'li yıllarda yaşatıyor.

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Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor - 2

KRALİYETİN EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİNDEN

Old Trafford ve Anfield gibi efsanevi statların da mimarı olan Archibald Leitch'in tasarladığı Ibrox, Birleşik Krallık siyasetinde de bir geçmişe sahip.

Ezeli rakibi Celtic'e karşı protestanların kulübü olarak bilinen Rangers, kraliyetin İskoçya'daki en büyük destekçilerinden.

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor - 3

'KRALİÇE'NİN 11'İ'

'Kraliçe'nin 11'i' lakabını alan Maviler, ikinci Elizabeth'e bağlılığını ise eşsiz bir gelenekle sürdürüyor.

Britanya'da soyunma odasında kraliçenin portresi bulunan tek kulüp olan İskoç devi, her maça çıkmadan önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü vererek sahaya çıkıyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor - 4

70 YILI AŞAN RİTÜEL

70 yılı aşkın süredir bu ritüelin devam ettiği Ibrox'ta Türk takımlarının geçmişiyse parlak değil.

Fenerbahçe'nin rakibi Rangers'ın 126 yıllık Ibrox geleneği: Takım her maçta önce 2. Elizabeth'e galibiyet sözü veriyor - 5

TÜRK TAKIMLARI KAZANAMIYOR

Bugüne kadar Rangers deplasmanına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü ve Bursaspor galibiyete ulaşamadı.

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