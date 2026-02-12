Fenerbahçe'nin rakibinde kriz, dört ay önce geldi maçın ardından apar topar kovuldu

Nottingham Forest, Sean Dyche'ın yerine eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'yı en güçlü aday olarak belirledi.

Pereira, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'i çalıştırmış ve kasım ayında ayrılmıştı.

Portekizli teknik direktör, 2015 yılında ve 2021 yılında olmak üzere enerbahçe'de iki dönem görev yapmıştı.