Fenerbahçe'nin rakibinde kriz, dört ay önce geldi maçın ardından apar topar kovuldu
12.02.2026 08:24
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin Avrupa'daki rakibi Nottingham Forest küme düşme hattına gelince, son beraberliğinardından Sean Dyche görevden alındı. Takımın başına geçmesi beklenen en güçlü aday ise eski bir Fenerbahçeli.
SON BERABERLİK KREDİYİ TÜKETTİ
Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Sean Dyche, kötü sonuçların ardından küme düşme hattına geldi.
54 yaşındaki Dyche, son sıradaki Wolves ile berabere kalınmasının ardından görevden alındı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Nottingham Forest Futbol Kulübü, Sean Dyche'ın baş antrenörlük görevinden alındığını doğruluyor. Sean ve ekibine kulüpte geçirdikleri süre boyunca gösterdikleri çabalar için teşekkür eder, gelecekleri için başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
PERFORMANSI
25 maçta 10 galibiyet 5 beraberli ve 10 mağlubiyet alan Dyche, 1.40'lık ortalama elde etmişti.
ESKİ FENERBAHÇELİ EN BÜYÜK ADAY
Nottingham Forest, Sean Dyche'ın yerine eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'yı en güçlü aday olarak belirledi.
Pereira, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'i çalıştırmış ve kasım ayında ayrılmıştı.
Portekizli teknik direktör, 2015 yılında ve 2021 yılında olmak üzere enerbahçe'de iki dönem görev yapmıştı.
MAÇ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.