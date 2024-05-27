Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

2. ÖN ELEME TURU’NDAKİ 2 MUHTEMEL RAKİP

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel 2 rakibi belli.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.