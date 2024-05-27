Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.
Süper Lig’de 2023-2024 sezonu, dün oynanan 38’inci hafta karşılaşmaların ardından tamamlandı.
Son hafta mücadelesinde İstanbulspor’u sahasında 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertli ekibin sezonu tamamlamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında izleyeceği yol da netleşti.
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.