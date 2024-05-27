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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Süper Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek adına oynayacağı ön eleme turlarındaki muhtemel rakipleri netlik kazandı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - 1

Süper Lig’de 2023-2024 sezonu, dün oynanan 38’inci hafta karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Son hafta mücadelesinde İstanbulspor’u sahasında 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, sezonu 99 puanla 2. sırada tamamladı.

Sarı-lacivertli ekibin sezonu tamamlamasının ardından gelecek sezon Avrupa kupalarında izleyeceği yol da netleşti.

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu’ndan yolculuğuna başlayacak.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - 2

2. ÖN ELEME TURU’NDAKİ 2 MUHTEMEL RAKİP

Sarı-lacivertli ekibin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel 2 rakibi belli.

Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - 3

3. ÖN ELEME TURU’NDA RAKİPLER ZORLAŞACAK

Fenerbahçe’yi Lugano veya Partizan’ı elemesi durumunda yükseleceği 3’üncü Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - 4

Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2. Salzburg, İskoçya Ligi 2. Rangers, Çekya Ligi 2. Slavia Prag ve Fransa Ligi 4. Lille’den birisiyle eşleşecek. Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu - 5

Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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