Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kader maçı! Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçına Feyenoord ile kendi evinde çıkıyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını galibiyetle tamamlayıp adını üst tura yazdırma peşinde. Aksi takdirde Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Fenerbahçe - Feyenoord maçı bilet fiyatları ve satış tarihleri de duyuruldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçları kapsamında Fenerbahçe, Hollanda takımı Feyenoord'u ağırlıyor. İlk maçı deplasmanda oynayan sarı lacivertliler, sahadan mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe kendi evinde kazanma hedefiyle oynayacak. Takım 3. eleme turu ikinci maçını kazanırsa play-off'larda Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord maçı detayları...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu 2. maçına Feyanoord ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde çıkacak. Karşılaşma 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'de olacak ve EXXEN'den canlı yayımlanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI BİLETLERİ

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. eleme turu rövanş karşılaşmasının biletleri 10 Ağustos'ta Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere ile Fenerbahçe Kart sahiplerine sunulacak. 11 Ağustos'ta ise genel satışa çıkacak.

Bilet fiyatları:

KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

