Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde kader maçı! Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı lacivertli takım, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçına Feyenoord ile kendi evinde çıkıyor. İlk maçta 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasını galibiyetle tamamlayıp adını üst tura yazdırma peşinde. Aksi takdirde Avrupa Ligi'nde mücadelesine devam edecek. Fenerbahçe - Feyenoord maçı bilet fiyatları ve satış tarihleri de duyuruldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme maçları kapsamında Fenerbahçe, Hollanda takımı Feyenoord'u ağırlıyor. İlk maçı deplasmanda oynayan sarı lacivertliler, sahadan mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe kendi evinde kazanma hedefiyle oynayacak. Takım 3. eleme turu ikinci maçını kazanırsa play-off'larda Nice-Benfica eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. İşte, Fenerbahçe - Feyenoord maçı detayları...