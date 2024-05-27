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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler)

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin kimler olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. Sezonun sona ermesinin ardından taraftarlar gözlerini Avrupa maçlarına çevirdi. Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2 ön eleme turu oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler) - 2

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel 2 rakibi belli oldu.

Buna göre; Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi’ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi’ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler) - 3

İLK MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ilk maçlar 23-24 Temmuz’da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler) - 4

3. ÖN ELEME TURU'NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe’yi Lugano veya Partizan’ı elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor.

Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan Fenerbahçe, Avusturya Ligi 2. Salzburg, İskoçya Ligi 2. Rangers, Çekya Ligi 2. Slavia Prag ve Fransa Ligi 4. Lille’den birisiyle eşleşecek.

Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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