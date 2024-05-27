Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler)

3. ÖN ELEME TURU'NDAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

Fenerbahçe’yi Lugano veya Partizan’ı elemesi durumunda yükseleceği 3. Ön Eleme Turu’nda ise daha zorlu rakipler bekliyor.



Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan Fenerbahçe, Avusturya Ligi 2. Salzburg, İskoçya Ligi 2. Rangers, Çekya Ligi 2. Slavia Prag ve Fransa Ligi 4. Lille’den birisiyle eşleşecek.



Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos’ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos’ta oynanacak.



Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu’nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda ise 3. Ön Eleme Turu’nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.