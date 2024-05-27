Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? (Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipler)
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin kimler olduğu, Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor. Sezonun sona ermesinin ardından taraftarlar gözlerini Avrupa maçlarına çevirdi. Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için 2 ön eleme turu oynayacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim?