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Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'la geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmayarak zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 1

Mourinho, Jose’yi yendi

"Neyse ki VAR’dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun’u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi.Maçın en çalışkan adamları Dzeko, En Nesyri, Tadic ve Amrabat’tı. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho’dan vazgeçti aslına döndü. Cenk Tosun, Fenerbahçe’deki ilk golünü attı. Tadic, 2 asisti ile büyüklüğünü ortaya koydu. Haydi, dahası da dahası... Puan farkı 6’ya indi, heyecan ibresi yükseldi." 

Attila Gökçe - Milliyet

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Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 2

170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adam: Tadic

"Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür’le başladı. 46’da libero görevini Çağlar Djiku’dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2’yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca’nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var."

(Uğur Meleke - Hürriyet)

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 3

Hamleler başarılıydı

56'da Barasi'nin kırmızı kart görmesinin ardından Tadic'in sahaya ayak basması; ustalar geçidini Adana'ya getirdi. En-Nesyri'ye iki gol attırdı. Nesyri bununla yetinmedi, Dzeko'ya da asist yaptı. Son hamle Cenk tekmeye kafa uzatarak perdeyi kapadı. Santrforlar gecesiydi yani… Krizlerin ilk 45'inden sonra, şampiyonluğa oynayan takımın şovunu yaptığı, iptal edilen gollerine rağmen sahada "soğuk" kalarak disiplini bozmayan oyuncuların olduğu süreç de önümüzdeydi. "Acı çekmeden" kendilerine gelemiyorlar. 

Gürcan Bilgiç - Sabah

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 4

Bu En-Nesyri’yi beğenmiyorlar! |

"Birçok futbolcudaki fiziki düşüş sürüyor. Fred, Szymanski hâlâ toparlanamadılar. Dün devrede çıkan Kostic en kötü maçını oynadı. Oğuz bir kanat forvettir. Yedekliğe mahkûm edilmişti, sürpriz bir şekilde 13. haftada görev aldı ve arka arkaya başarılı maçlar çıkardı, sakatlandı. Sonrasında son derece ürkek, ne yaptığını hesaplayamayan ne yapacağını bilemeyen bir Oğuz ortaya çıktı. Nesyri'ye medyada 'İyi santrfor değil' diyenler var. F.Bahçe'de pozisyonlara giren, asistler yapan Nesyri 5 gol de atabilirdi."

Ömer Üründül - Sabah

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 5

Tadic girince...

"Devrede giren Osayi ve Çağlar değil maçı çeviren 66'da giren Tadic'ti. Bu değişiklikten 10 dakika önce Yusuf Barasi atılınca 10 kişi kalmış Adana Demir, iki pozisyonda VAR kararıyla tabelayı 0-0'da tutarken bile sonun başlangıcı belliydi. Tadic, 3 dakikada 2 asistle, En-Nesyri de 5 dakikada 2 gol, 1 asistle ev sahibinin fişini çabuk ve rahat çekti. Mourinho, belli ki 3'lü defansla devam edecek. Bu üçlüde 1 ay sonra Mert ve Levent'in yerinde 2 yeni transferin oynayacağını söylemeye gerek var mı?"

Bülent Timurlenk - Sabah

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 6

Tadic etkisi

"Osayi ile Çağlar’ı oyuna alıp Djiku ve Kostiç’i çıkaran Portekizli hoca maçın inisiyatifini tamamen eline geçirdi. En Nesyri’nin atıp VAR’dan iptal edilen gol, peşinden Barasi’nin kırmızısı ve sonrasında İrfancan’ın attığı ama yine VAR’dan dönen gol. Fenerbahçe oyunun momentumunu tamamen eline geçirmişken Tadiç’in oyuna girmesi kilidi açan hamle oldu. Sırp yıldız topla ilk buluşmasında birinci, ikinci buluşmasında ikinci asistini yaptığında oyuna gireli henüz 5 dakika olmuştu. Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği bir haftada Adana deplasmanıdan 3 puanla dönerek yarışta önemli bir adım atmış oldu."

Serkan Akcan - Fanatik

Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı - 7

Maçı değiştirdi! 

"Bir şeylerin olacağı belliydi ve derken oyuna Fenerbahçe taraftarının yakın hedefi Dusan Tadiç girdi ve iki dakikada maçın seyri değişti. Ev sahibi de o anlardan sonra sahada ‘görünmez’e dönünce maç oracıkta bitti!. Ülkede zaten futbol, ‘hakem merkezli’ yaklaşımların boyunduruğunda. Bir de ‘mutlak kazanma baskısı’ var ki, o da zaten kırık dökük olan oyunu iyice izlenmez kılıyor. Bu hafta Göztepe, Samsun gibi takımlar kazanma baskısıyla ‘inşa etmeye çalıştıkları futbolu’ da ziyan ettiler. Tıpkı bu akşam ki maçın ilk yarısında olduğu gibi… Yoksa Fenerbahçe en azından bu maçı baştan sona 65’ten sonra oynadığı gibi oynayabilir ve insanlar da sadece kazanan bir takım değil futbola yakın bir şeyler izlerdi!" 

Cem Dizdar - Fanatik

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