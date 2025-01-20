Fenerbahçe'nin stopere ihtiyacı var! Spor yazarları Adana Demirspor maçını yorumladı
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'la geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın berabere kaldığı haftada hata yapmayarak zirveyle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Spor yazarları, sarı-lacivertli takımın performansını ve mücadeleyi yorumladı.
Mourinho, Jose’yi yendi
"Neyse ki VAR’dan önce Mourinho vardı. Portekizli Hoca, Çağlar, Osayi, Tadic ve Cenk Tosun’u oyuna sürerek hayal kırıklığı yerine umut çiçekleri devşirdi.Maçın en çalışkan adamları Dzeko, En Nesyri, Tadic ve Amrabat’tı. Evet, maçı Mourinho kazandı... Baktı ki olacak gibi değil... İlk yarıdaki Mourinho’dan vazgeçti aslına döndü. Cenk Tosun, Fenerbahçe’deki ilk golünü attı. Tadic, 2 asisti ile büyüklüğünü ortaya koydu. Haydi, dahası da dahası... Puan farkı 6’ya indi, heyecan ibresi yükseldi."
Attila Gökçe - Milliyet