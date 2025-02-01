Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü"
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray'ın da devrede olduğunu aktaran yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi, sarı lacivertlilerle görüşmelerin 3 ay sürdüğünü ve oyuncuya daha fazla para veren kulüplere rağmen Talisca'nın tercihinin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giyerek takımla çalışmalara başladı.
Brezilyalı yıldızın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, yapılan bu flaş transferin perde arkasını anlattı.