NTV.COM.TR

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü"

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray'ın da devrede olduğunu aktaran yıldız futbolcunun Türkiye temsilcisi, sarı lacivertlilerle görüşmelerin 3 ay sürdüğünü ve oyuncuya daha fazla para veren kulüplere rağmen Talisca'nın tercihinin Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 1

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayı giyerek takımla çalışmalara başladı.

Brezilyalı yıldızın Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç, yapılan bu flaş transferin perde arkasını anlattı.


SPOR&SKOR HABERLERİ

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 2

Sabah'a konuşan Sarıtaç, Galatasaray'ın da pazarlıklarda devreye girdiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 3

Sarıtaç'ın Talisca hakkındaki açıklamalarından öne çıkanlar:

"Görüşmeler 3 ay sürdü. Fenerbahçe'nin ilgisi çok yoğun oldu. Sabırlı ve transferin her yönünü profesyonel bir şekilde ele aldılar. Aslında baya zor bir transfer çünkü 1.5 yıl daha kontratı vardı Suudi Arabistan kulübü ile. 3 ay önce bu transfere 'Hayırlı olsun' diyen vardı. Haberler çok erken çıktı. Bu, bir haftada bitecek bir transfer değildi."

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 4

"Galatasaray, transfer sürecinin son 10 gününde devreye girdi. Israrlı da bir girişim oldu. Ama Fenerbahçe öyle sıcak bir hava yarattı ki dostluk oluştu bu süreçte. Galatasaray, bir değil iki kez geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı."

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 5

"Kurduğu bir gönül bağı var. 3 tane Suudi Arabistan'dan bir de Katar'dan resmi teklif aldık. Fenerbahçe'nin verdiğinden çok daha fazla para verdiler, kabul etmedi."

Fenerbahçe'nin Talisca transferinin perde arkası: "Galatasaray da devreye girdi, görüşmeler 3 ay sürdü" - 6

"Mourinho, Beşiktaş döneminin ardından Talisca'yı Manchester United'a istemişti. O zaman olmadı."

DAHA FAZLA GÖSTER