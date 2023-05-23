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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı

Rangers, Fenerbahçe'nin listesinde olan Ryan Kent'in de aralarında olduğu 5 isimle yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 1

İskoçya'da şampiyonluğu ezeli rakibi Celtic'e kaptıran Rangers'ta 5 isimle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmeleri biten Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor ve Alfredo Morelos'un takımdan ayrıldığı belirtildi.


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Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 2

Liverpool altyapısından yetişen Ryan Kent, 2019/20 sezonunda bonservisiyle İskoç ekibine tranfer olmuştu.


Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 3

Alfredo Morelos ise 2017/18 sezonunda Helsinki'den takıma katılmış ve Rangers'ta 1 kez gol krallığı yaşamıştı.


Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 4

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Rangers'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacağı açıklanan Kent, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.


Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 5

Sarı-lacivertli takımın yönetimi İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor.


Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı - 6

Rangers'tan yıllık yaklaşık 1 milyon sterlin kazanan Kent'in tek talibi Fenerbahçe değil. İngiltere Premier Lig ekipleri de 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

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