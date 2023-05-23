Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Ryan Kent Rangers'la yollarını ayırdı

İskoçya'da şampiyonluğu ezeli rakibi Celtic'e kaptıran Rangers'ta 5 isimle yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmeleri biten Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor ve Alfredo Morelos'un takımdan ayrıldığı belirtildi.
Liverpool altyapısından yetişen Ryan Kent, 2019/20 sezonunda bonservisiyle İskoç ekibine tranfer olmuştu.
Alfredo Morelos ise 2017/18 sezonunda Helsinki'den takıma katılmış ve Rangers'ta 1 kez gol krallığı yaşamıştı.
Rangers'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılacağı açıklanan Kent, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor.
Sarı-lacivertli takımın yönetimi İngiliz futbolcunun durumunu yakından takip ediyor ve şartlarını soruşturuyor.
Rangers'tan yıllık yaklaşık 1 milyon sterlin kazanan Kent'in tek talibi Fenerbahçe değil. İngiltere Premier Lig ekipleri de 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.