Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı bekleniyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması halinde yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.