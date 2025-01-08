Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası kararı bekleniyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması halinde yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği, başkan Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması halinde yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.