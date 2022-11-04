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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe grubunu lider tamamlayarak son 16'ya direkt katılma hakkını kazandı. İşte Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 1

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna direkt katılma hakkını kazandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 2

PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK

Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 3

Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 4

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

İşte Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 2. tamamlayan takımlar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 5

Avrupa Ligi grup ikincileri:

PSV

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 6

Rennes

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 7

Roma

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 8

Union Berlin

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 9

Manchester United

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 10

Midtjylland

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 11

Nantes

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 12

Monaco

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 13

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler:

Ajax

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 14

Barcelona

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 15

Juventus

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 16

Bayer Leverkusen

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 17

Salzburg

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 18

Sevilla

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 19

Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri - 20

Sporting Lizbon

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