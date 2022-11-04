Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 yenen Fenerbahçe, grubunu lider tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna direkt katılma hakkını kazandı.
Oynanan 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için Play-Off mücadelesi verecek. Play-Off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek.
Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi ise 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.
İşte Şampiyonlar Ligi'nde grupları 3. tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 2. tamamlayan takımlar...
PSV
Rennes
Roma
Union Berlin
Manchester United
Midtjylland
Nantes
Monaco
Ajax
Barcelona
Juventus
Bayer Leverkusen
Salzburg
Sevilla
Shakhtar Donetsk
Sporting Lizbon