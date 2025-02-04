Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri)
Ara transfer döneminde kadrosuna Mimovic, Skriniar, Talisca ve Diego Carlos gibi isimleri katan Fenerbahçe'de yeni hedef Malick Diouf. Futbolcunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...
Ara transfer dönemi sonlanmadan önce son bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf'un transferi için harekete geçti. Çekya ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. (Fotomaç)