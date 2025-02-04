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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri)

Ara transfer döneminde kadrosuna Mimovic, Skriniar, Talisca ve Diego Carlos gibi isimleri katan Fenerbahçe'de yeni hedef Malick Diouf. Futbolcunun kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 1

Ara transfer dönemi sonlanmadan önce son bir hamle daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag'ın 20 yaşındaki oyuncusu El-Hadji Malick Diouf'un transferi için harekete geçti. Çekya ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. (Fotomaç)

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Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 2

Romulo, Süper Lig devlerinin haricinde Avrupa ekiplerinin da transfer takibinde. Sezona damga vuran oyuncuyla ilgili Feyenoord’un ciddi bir ilgisi var. Ege ekibine bu konuda resmi teklif geldiği belirtildi. Transfere dair taraflar müzakerelere devam ediyor. (Fanatik)

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 3

Beşiktaş'ın bonservisi Valencia'da bulunan, Real Valladoli'de kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar'la ilgilendiği öne sürüldü. Valladolid'in de Cenk'i göndermek istediği belirtildi. (Takvim)

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 4

Galatasaray, devre arası transfer döneminde bir transferi daha bitirmeye yakın. Sarı-kırmızılılar, anlaşmaya vardığı Mario Lemina'yı İstanbul'a getirdi. (Beinsports)

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 5

Beşiktaş, Manchester United'ın tecrübeli ön liberosu Casemiro ile her konuda anlaşmaya vardı. Al Musrati, Monaco'ya gitti. Transferin gerçekleşmesi için bir engel kalmadı. (Fotomaç)

Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri) - 6

Trabzonspor ile ilgili bomba transfer gelişmesini Afrikalı gazeteci dün duyurdu. Ünlü gazeteci Bolarinwa Olajide, "Trabzonspor yönetimi, Paul Onuachu için Southampton ile yeniden görüşmelere başladı." ifadelerini kullandı.

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