Fenerbahçe'nin yeni hedefi Malick Diouf (4 Şubat 2024 transfer haberleri)

Romulo, Süper Lig devlerinin haricinde Avrupa ekiplerinin da transfer takibinde. Sezona damga vuran oyuncuyla ilgili Feyenoord’un ciddi bir ilgisi var. Ege ekibine bu konuda resmi teklif geldiği belirtildi. Transfere dair taraflar müzakerelere devam ediyor. (Fanatik)