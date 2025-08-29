Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? Jose Mourinho ayrıldı mı, istifa mı etti?

Fenerbahçe’den Jose Mourinho’yla ilgili kritik açıklama geldi. Özellikle bazı açıklamalarıyla taraftarın gündemine oturan Portekizli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “ 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı. Jose Mourinho’nun ardından Fenerbahçe’de gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin yerli mi, yabancı mı teknik direktörle yola devam edeceği merak ediliyor. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü kim olacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…