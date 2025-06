Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi"

Soru: Meziyetleri, oyun yapısı, karakteristik özellikleri... Bize Amara'yı biraz anlatabilir misin?



Pape Malick Diaw: Onu U17 takımında ve kulübünde izledik. Amara Diouf, Generation Foot'ta henüz 15 yaşındayken A Takım'a seçildi ve sahaya çıktı. Pape Matar Sarr'ın rekorunu kıran isim oldu. Onu izlediğimizde fark ettiğimiz şey, oyunu kendi kontrolüne almayı seven bir yapısının olmasıydı. Rakibinin üstüne giden, tehlikeli ortalar yapan bir oyuncu. Akıllara Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcus Rashford geliyor. Bu isimler rakibinin üstüne giden, top tutmayı ve her şeyden önce katil gibi gol atmayı seven oyuncular. Amara Diouf'un top hakimiyeti çok iyi ama kısa boyuna rağmen kafa toplarında da etkili ve bu vuruşlarla goller atabiliyor. Kendisini genelde solda izledik ama sağda ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kendisi tam bir hücum oyuncusu.