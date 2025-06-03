Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi"

Soru: Amara Diouf'un Senegal'de nasıl bir imajı var? Örneğin Türkiye'den çıkan Arda Güler, şu anda ülkenin 1 numaralı oyuncusu ve yaptığı herhangi bir şey gündem oluyor. Diouf için de aynı benzetmeyi yapabilir miyiz?



Pape Malick Diaw: Amara göstediği performanssla birlikte Senegal futbolu için umut vadeden bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak onu şu anda Senegal'in en iyi oyuncusu olarak değerlendiremeyiz. Arda Güler ile aralarında büyük bir fark var, o zaten Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler kesinlikle Türk Milli Takımı için çok önemli bir isim. Real Madrid'de de çok önemli bir rol oynadı. Hatta İspanyol devinde 10 numarayı alıp almaması konusunda birçok tartışmaya yol açtı. Amara henüz Arda seviyesine gelemedi ancak büyük bir kulüp görmesi gerekiyor. Bana göre Arda Güler, Modric'in veliahtı olabilir ama Amara henüz ylun başında ve neler yapabileceğini Avrupa'daki bir kulüpte kanıtlayarak tüm dünyaya göstermeli.