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Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi"

Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Amara Diouf için ülkesi Senegal'den dikkat çeken bir yorum geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 1

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun ilk transferi Amara Diouf olacak. Generation Foot ile anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerin, oyuncuyu detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 2

Fenerbahçe; Amara Diouf için çıkacak sağlık raporunu beklerken, oyuncunun ülkesi Senegal'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 3

Radio Futurs Media'dan Pape Malick Diaw, Amara Diouf'u en ince ayrıntısına kadar ntv.com.tr'ye anlattı. İşte 16 yaşındaki futbolcu için yapılan değerlendirme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 4

Soru: Amara Diouf hakkında sakatlığıyla ilgili birçok spekülasyon çıktı, senin bu konu hakkında bilgin var mı?

Pape Malick Diaw: Amara'nın bir değil, iki sakatlığı vardı. İlki çok da ciddi olmayan küçük bir burkulmaydı. Ancak onu sahalardan uzun süre uzak tutan sakatlık ikincisiydi. U-17 Dünya Kupası'nda takımını sırtladığı esnada geçirdiği diz sakatlığı ciddiydi. Bu sakatlık ameliyat gerektiren bir sakatlıktı. Amara sahalardan uzak kaldı ancak sabır ve kararlılık gösterdi. Aralık 2024'te yeniden çalışmalara başladı ve ocak ayında tekrar sahaya çıkabildi. Herkes onun Afrika Uluslar Kupası için U20 takımına katılabileceğini düşündü. Ancak o, sakatlığının nüksetmesini önlemek için takımdan affını istedi ve katılmadı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 5

Soru: Meziyetleri, oyun yapısı, karakteristik özellikleri... Bize Amara'yı biraz anlatabilir misin?

Pape Malick Diaw: Onu U17 takımında ve kulübünde izledik. Amara Diouf, Generation Foot'ta henüz 15 yaşındayken A Takım'a seçildi ve sahaya çıktı. Pape Matar Sarr'ın rekorunu kıran isim oldu. Onu izlediğimizde fark ettiğimiz şey, oyunu kendi kontrolüne almayı seven bir yapısının olmasıydı. Rakibinin üstüne giden, tehlikeli ortalar yapan bir oyuncu. Akıllara Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Marcus Rashford geliyor. Bu isimler rakibinin üstüne giden, top tutmayı ve her şeyden önce katil gibi gol atmayı seven oyuncular. Amara Diouf'un top hakimiyeti çok iyi ama kısa boyuna rağmen kafa toplarında da etkili ve bu vuruşlarla goller atabiliyor. Kendisini genelde solda izledik ama sağda ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kendisi tam bir hücum oyuncusu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 6

Soru: Amara Diouf'un Senegal'de nasıl bir imajı var? Örneğin Türkiye'den çıkan Arda Güler, şu anda ülkenin 1 numaralı oyuncusu ve yaptığı herhangi bir şey gündem oluyor. Diouf için de aynı benzetmeyi yapabilir miyiz?

Pape Malick Diaw: Amara göstediği performanssla birlikte Senegal futbolu için umut vadeden bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak onu şu anda Senegal'in en iyi oyuncusu olarak değerlendiremeyiz. Arda Güler ile aralarında büyük bir fark var, o zaten Real Madrid'e transfer oldu. Arda Güler kesinlikle Türk Milli Takımı için çok önemli bir isim. Real Madrid'de de çok önemli bir rol oynadı. Hatta İspanyol devinde 10 numarayı alıp almaması konusunda birçok tartışmaya yol açtı. Amara henüz Arda seviyesine gelemedi ancak büyük bir kulüp görmesi gerekiyor. Bana göre Arda Güler, Modric'in veliahtı olabilir ama Amara henüz ylun başında ve neler yapabileceğini Avrupa'daki bir kulüpte kanıtlayarak tüm dünyaya göstermeli.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi" - 7

Soru: Fenerbahçe'ye katkıları neler olur, genç yaşında formayı kapabilir mi? Jose Mourinho faktörüyle kendi gelişimini bir üst seviyeye çekebilir mi?

Pape Malick Diaw: Futbolda yaş diye bir şey yok, hiç önemli değil. Amara, Senegal Milli Takımı'na sadece 15 yaşındayken katıldı. Çünkü gençler kategorisinde çok iyiydi. Bunu Afrika Kupası'nda kanıtladı. Önemli olan oyuncunun kalitesi ve performansı. Fenerbahçe'ye çok şey katabilir. Galatasaray ve Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük iki kulübü. Fenerbahçe, Amara Diouf için bir başlangıç noktası olabilir. Sadece iyi, etkili ve fark yaratabilecek bir isim olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Jose Mourinho çok iyi bir teknik direktör. Didier Drogba gibi birçok harika oyuncuyu keşfetti, çok kupa kazandı. Hepimiz Drogba'nın Chelsea'de Jose Mourinho ile birlikte dünya klasında bir santrfor olduğu konusunda hemfikiriz. Şüphesiz Amara Diouf'a da büyük etki edecektir. Diouf, The Special One ile çok gelişecektir.

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