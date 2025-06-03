Fenerbahçe'nin yeni transferi Amara Diouf için dikkat çeken benzetme: "Onu Mourinho'ya verin | Ronaldo ve Mane gibi"
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Amara Diouf için ülkesi Senegal'den dikkat çeken bir yorum geldi.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alan sarı - lacivertlilerde gelecek sezonun ilk transferi Amara Diouf olacak. Generation Foot ile anlaşmaya varan sarı - lacivertlilerin, oyuncuyu detaylı sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirdi.