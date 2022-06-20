Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln: Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri

Fenerbahçe'ye geldiği için hissettiklerini aktaran Lincoln, "Fenerbahçe gibi bir takımda olduğum, bu kulübü temsil ettiğim için çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Bu sezon büyük başarılar elde edebilmemiz için çok çalışacağım" dedi.

Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile Fenerbahçe'nin kariyerine en iyi şekilde etki edeceğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe de Türkiye'nin en büyük kulübü. Kariyerime çok olumlu katkıları olacak. Fenerbahçe Kulübü olarak bu sezon hedeflerimize ulaşabilmemiz için hocamız, oyuncularımız ve taraftarlarımızla birlik olarak çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.