Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln: Jesus, dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri

Şampiyonluk hasretinin kendisinde baskı oluşturup oluşturmayacağının sorulması üzerine Lincoln, "Profesyonel futbolcular olarak her zaman her şeye hazırlıklı olmalıyız. Benim üzerimde herhangi bir baskı oluşturmuyor. Benim için baskı aileme en iyi şekilde bakabilmektir. Futbol benim için bir baskı değil. Futbolda her zaman her şeye hazırım" diyerek sözlerini tamamladı.