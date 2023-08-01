Fenerbahçe'nin yeni transferleri Miha Zajc ve Mert Müldür İstanbul'da
Fenerbahçe’nin, İtalya’nın Sassuolo Kulübü'nden kadrosuna katacağı milli oyuncu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı Sloven oyuncu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin İtalya’nın Sassuolo Kulübü'nen prensip anlaşmasına vardığı 24 yaşındaki milli futbolcu Mert Müdür ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştığı 29 yaşındaki Sloven futbolcu Miha Zajc, İstanbul’a geldi.