Fenerbahçe'nin yeni transferleri Miha Zajc ve Mert Müldür İstanbul'da

Mert Müldür, geçen sezon İtalya ekibi Sassuolo’da sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalırken, çıktığı 3 resmi maçta gol ve asist katkısı sağlayamadı. Müldür, milli takım ile bu zamana kadar 18 maçta forma giyerken, 1 de kaydetti. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıkan Zajc ise 5 gol, 4 asist üretti.