Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, Avrupa'yı da salladı. 190 dakika, derbi, gol: "Çılgınlık ve rüya"
11.01.2026 10:44
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Lazio'dan transfer ederek Galatasaray'a karşı oynattığı Matteo Guendouzi, gösterdiği performansla Avrupa'nın da dikkatini çekti.
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmış ve Süper Kupa'yı tarihinde dördüncü kez müzesine götürmüştü.
TEK ANTRENMANLA DERBİYE ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertlilere transferi derbiden iki gün önce resmileşmesi ve İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla bir antrenman yaparak maç kadrosuna dahil edildi.
KUSURSUZ BAŞLANGIÇ
Müsabakaya ilk 11'de başlayan Guendouzi, Fenerbahçe formasını da ilk kez sırtına geçirmiş oldu. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca ilk derbisine de çıktı.
Başarılı futbolcu, 28. dakikada ceza sahası dışından attığı golle fileleri de sarsarak neredeyse kusursuz bir başlangıç yapmış oldu.
AVRUPA BASINININ DA DİKKATİNİ ÇEKTİ
Guendouzi'nin bu performansı, Avrupa basınının da dikkatini çekti. Derbinin kahramanlarından olan orta saha oyuncusu için öne çıkan değerlendirmeler şöyle:
"ÇILGIN HAFTA"
L'Equipe: "Lazio'ya veda, Fenerbahçe'ye rekor transfer, Galatasaray derbisinde gol: Matteo Guendouzi'nin çılgın haftası."
"İLK MAÇINDA ATTI"
BILD: "Yeni transfer, ilk maçında golü attı. Matteo Guendouzi, Asensio'nun ortasından seken topu fırsat bilerek ceza sahası kenarından yaptığı yerden vuruşla skoru 1-0'a getirdi."
"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"
Tutto Mercato: "Matteo Guendouzi, Fenerbahçe formasıyla rüya gibi bir başlangıç yaptı. Sadece üç gün önce, Fransız orta saha oyuncusu, Lazio formasıyla Olimpico'daki son maçına çıkmaya hazırlanıyordu. Takımına duygusal bir veda etmişti. Ancak bu akşam Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında derbide golü buldu ve Türkiye'nin ilgi odağı oldu."
"GOL VE KUPA"
Sportsmediaset: "Guendouzi Fenerbahçe'de rüya gibi bir başlangıç yaptı: Galatasaray'a karşı gol ve bir kupa. Guendouzi, Lazio'yla oynadığı son maçtan üç gün sonra Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yendiği Türkiye Süper Kupası maçında ilk golü attı."
"TÜRKİYE'DE ANINDA PARLADI"
La Gazetta dello Sport: “Guendouzi, Türkiye’de anında parladı. Derbideki golü muhteşemdi.”
"DURDURULAMAZ BİR TOP"
Corriere dello Sport: "Ceza sahası kenarından gelen sert bir şut ve durdurulamaz bir top. Matteo Guendouzi, Fenerbahçe taraftarlarına kendini böyle tanıttı. Eski Lazio orta saha oyuncusu, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında 28. dakikada attığı güzel golle maçın kilidini açtı."