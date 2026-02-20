Fenerbahçe'nin yenilgisinin ardından sert eleştiri. "Kalp çıktı, beyin durdu | Baklavadan sonra keşkül yaptı"
20.02.2026 08:55
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşılaştı.
Chobani Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki tur şansını zora soktu.
Spor yazarları, karşılaşmayı köşelerinde şöyle değerlendirdi:
"KALP SÖKÜLÜNCE BEYİN DE DURDU"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Böyle kaliteli bir orta sahayla karşılaşıyorsanız, siz de en doğru oyuncular ve en uygun dizilişle oluşturmalısınız merkezinizi. Hafta sonu derbide kurduğu karo orta saha modeli sebebiyle çok övdüğümüz Domenico Tedesco, maalesef dün sezonun en önemli maçında anlamsız bir deneme yaptı. Hem diziliş, hem de personel değişikliğiyle düşürdü takımının momentumunu. Kariyerinde toplam sadece 39 profesyonel maç olan, son bir aya kadar 150 bin nüfuslu Angers’den dışarı çıkmamış Sidiki Cherif’i koydu en uca. Trabzon maçının yıldızı İsmail’i kenarda oturttu, Asensio’yu sağa hapsetti ve tüm ayarları bozuldu temsilcimizin sahada. Sağ çizgiye hapsolan Asensio dün ilk kez 13’üncü dakikada topa dokundu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde topla sadece 5 kez buluşmuştu ve hepsi kendi sahasındaydı. ‘Kalp İsmail’ yerinden sökülünce, ‘Beyin Asensio’ da durdu dün maalesef. Tedesco 61’deki Talisca/İsmail değişikliğiyle doğru orta saha modeline döndü ancak skor çoktan 0-3 olmuş ve havlu atılmıştı artık. Bir Premier Lig takımına karşı orta sahayı kaybederseniz, maçı kaybedersiniz. Dünkü maçın da en kısa özeti bu maalesef."
"TEDESCO DÜŞÜNECEKTİR"
Cem Dizdar/Fanatik: "Bu maçı da sonucu da elbette Vitor Pereira mucizesine bağlayacak değiliz. Bu; futbol derinliği, bilgi ve tekrar sayısına ‘küçük dokunuşlar’ın getirisidir. Maç bitiminde Notthingham takım olarak neredeyse yorulmadıysa bu, düzenli oynayarak, topa ivme kazandırma marifetiyle mümkün oldu. Elbette Tedesco sonucu da öncelleyerek başlangıç planı ve formasyonu konusunda bir özeleştiri yapacaktır. Öte yandan bir kez daha gördük ki, çoğu özel oyuncu için ‘Süper Lig’de ulaşılan istatistikler Avrupa’ya çıkınca ‘bir türlü ulaşılamaz’ oluyor. Bu maçın tek savunusu sanırım, ‘Fenerbahçe, Avrupa’yı değil ligde şampiyonluğu hedefliyor’ olur ki, ne yazık ki bu da doğru olmaz..."
"UMUT KIRICI"
Serkan Akcan/Fanatik: "Nottingham Forrest maçı Fenerbahçe’nin bir çok defosunu ortaya çıkardı. Fenerbahçe’nin iki santrforunu birden gönderip santrfor transferini önemsememesinin nelere yol açabileceğini gördük. Tedesco ve futbolcuları rakip kaleye gitmekte çok zorlandı. Nottingham’ın etkili bire bir baskılarına cevap veremediler. Talisca’dan Kerem’e, Kante’den Cherif’e kadar herkes kötüydü. Maç kaybedilir, sorun değil ama böyle kötü bir futbolla yenilmek umut kırıcı bir etki yaratıyor."
"İSMAİL VE MERT'E TAKINTISI VAR"
Ömer Üründül/Sabah: "Tedesco dün gece öyle bir harakiri yaptı ki, Fenerbahçe'yi Avrupa kulvarının dışına attı. Mühim olan takım maç kazandığı zaman eksikleri görmek. Trabzonspor maçı çok önemli bir galibiyetle bitti ama benden başka Tedesco'nun yaptığı hataları söyleyen bir kişi yok. Dün geceye bakıyorum; kadroyu görünce gözlerime inanamadım. Atletizme dönen dünya futbolunda kümede kalma mücadelesi verse de bir Premier Lig takımı ile oynuyorsun, orta sahada yürüyen Kante ile defansif özelliği ve temposu sıfır Talisca bir arada. Buna bir de devamlılığı olmayan, defansif yönü zayıf Asensio'yu ekleyince 10 kişisi koşan, basan bir rakibe karşı 3 kişi eksik oynuyorsun. Benim dün en üzüldüğüm futbolcu Guendouzi oldu. Yalnızlıktan, çaresizlikten canı çıktı. Sonuçta büyük teknik adam hatalarıyla Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti. Aslında 50. dakikadan sonra bu hafta oynayacakları Liverpool maçını düşünüp, frene basmasalar, Pereira da bol bol oyuncu değiştirmese maç tarihi bir hezimete giderdi. Ayrıca Tedesco'nun dün gece iyice anladım ki, İsmail ve Mert'e bir takıntısı var. Göreve geldiğinde uzun süre Mert'e hiç şans vermedi.Semedo, sakatlanınca oynamaya başladı, çok da iyi oynadı. Dün gece devrede günah keçisi onu ilan etti. İsmail de aklına 60. dakikada geldi."
"BAKLAVADAN SONRA KEŞKÜL YAPTI"
Emre Bol/Fotomaç: "Ben açıkçası Fenerbahçe'den bu kadar silik bir oyun beklemezdim. Rakip fizik olarak güçlü olabilir ama yetenekleri kısıtlı. Doğru düzgün ne top yapabildi ne de atak! Kante'nin ismi gelmiş buraya. İnanın her pozisyonda yanından tren gibi geçtiler. Hazır olmadığını oynadığı tüm maçlarda görülürken böyle bir sert maçta keşke İsmail Yüksek'le başlanılsaydı. Skriniar'ın erken sakatlığı sonrası hemen bu değişiklik gerçekleşmeliydi. Kendi evinde deplasmanda gibi oynadı Fenerbahçe! Trabzon maçında saha içinde yaptığı baklava dizilişiyle övünen Tedesco bu kez keşkül yaptı! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı saçma sapan bir sistem! 3 farkla geriye düştükten sonra İsmail'i oyuna almak sadece, "İyice fark yemeyeyim. Rezil olmayalım" düşüncesinden başka bir şey değil."
"BU MAÇ TEDESCO'YA YAZAR"
Mehmet Ayan/Hürriyet: "Tedesco'nun İsmail dışında Trabzon maçındaki 10 oyuncu ile maça başlamasını, İsmail’e ve dolayısıyla Süper Lig şampiyonluğuna verdiği önem olarak anlıyorum. Yoksa İsmail kesilecek oyuncu değil. Hele de 3. maçında halen takıma adapte görünemeyen Kante’ye tercih edilecek adam hiç değil. Bu kritik maçta Cherif’i en önde başlatmak da ayrıca soru işaretiydi. Skriniar’ın sakatlığı büyük handikap... Rakibin gücüne reaksiyon gösterememek acizlik... Tribünün oyundan kopması sıkıntı... Daha büyük fark olmaması şans... Hepsi ve daha fazlası olabilir... Ancak bu maç enikonu hocaya yazar. Trabzon’da harikalar yaratan İsmail’i dışarıda bırakırsa, sonuçlarla birlikte, devre arasındaki santrfor tercihleri de sorgulanır."
"BAZEN YENİLGİLER AYNADIR"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Hafta sonu Trabzonspor karşısında ortaya konan güçlü oyunun ardından ideal 11'in bozulması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Orta sahada İsmail'in yokluğu, oyunun dengesini temelden sarstı. Asensio'nun sağa kayması, Kerem'in sol çizgiye yerleşmesi ve Talisca'nın forvet arkası rolüne evrilmesi plan dahilindeydi belki; ancak futbol planı uygulayacak ayaklar iyi oynamadığında sistem de çöker. Maç boyunca orta sahada yaşanan üstünlük sorunu belirleyici oldu. Nottingham Forest merkezi kalabalık tutarak oyunu istediği tempoda oynadı. Fenerbahçe ise geçişlerde kırılgan, set oyununda üretimsiz kaldı. Sidiki Cherif'in çabası dikkat çekti ancak onun da zamana ihtiyacı olduğu çok net. Bu haliyle Fenerbahçe'nin aradığı gol yükünü sırtlaması gerçekçi görünmüyor. O yük şimdilik Talisca'nın omuzlarına kalacak gibi. Elbette Avrupa defterinin kapanması moral bozucu. Ancak sezonun asıl hedefi lig şampiyonluğuysa, bu erken vedanın takımı lige daha fazla motive etmesi gerekir. Camia için asıl sınav şimdi başlıyor. Sonuç üzücü olabilir ama bazen yenilgiler aynadır."
"ACEMİLER MANGASI"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Premier Lig'in düşmemeye oynayan takımının oyuncuları, bizim "ekstralarımıza" çıtalarını gösteriyorlar. Peki, bir orta saha fazla oynasalardı. Trabzon'da olduğu gibi… Bir şeyler değişir miydi? Ya da kalbi pırpır atan Cherif daha kontrollü olmayı başarsa. Ya da Semedo her ikili mücadelede ezilmese. Ya da Tedesco, Forest takımının kalitesine Trabzonspor kadar önem verseydi. 61'deki İsmail hamlesi ile de Tedesco ligin daha önemli olduğunun altını çizdi. 3-0'dan sonra topu F.Bahçe'ye verip, kendi sahalarında mı kaldılar, yoksa doğru oyuncu profili ile Fenerbahçe kontrolü mü ele geçirdi? Aslında bu maçta yaşanan en kötü durum, Skriniar'ın sakatlanmasıdır. Turdan umudu olan yoktu. Ama teknik direktöründen, sahadaki en önemli oyuncusuna kadar "acemiler mangası" seyrettirdiler bize."