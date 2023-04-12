Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'dan hacamatlı yarı final hazırlığı

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş karşılaşmasında VakıfBank ile karşılaşacak Fenerbahçe Opet'te hazırlıklar sürüyor. Arina Fedorovtseva maça hacamat yaptırarak hazırlanıyor.
Paylaşılan idman fotoğraflarında Rus smaçör Fedorovtseva'nın görüntüsü dikkat çekti. 19 yaşındaki Rus yıldızın omzunda hacamat izi görüldü.
Daha önce futbolda Fransız yıldız Benzema ve Neymar başta olmak üzere bazı sporcuların bu yönteme başvurdukları biliniyor.
BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?
Vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri birşeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.
Bu işlemin yapılmasının amacı cilt altı kan dolaşımını artırma, kas gevşetici etki, toksinlerin ve karbondioksitin dışarı atılmasına yardımcı olmak. Hücrelerin beslenmesine ve kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan bardak çekme metodu bu etkileriyle vücuttaki sakatlıkların erken tedavisini sağlıyor.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet, 13 Nisan Perşembe günü VakıfBank'ı konuk edecek.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaşacağı İstanbul derbisi, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe - VakıfBank maçı Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.