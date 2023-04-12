Fenerbahçe'nin yıldızı Arina Fedorovtseva'dan hacamatlı yarı final hazırlığı

BARDAK ÇEKME (HACAMAT) NEDİR?



Vücudun herhangi bir yerinden bardak veya benzeri birşeyle vakum yapılarak kanın çekilmesidir. Geçmişte bardak içerisindeki oksijenin tüketilmesi için kağıt ya da alkollü pamuk kullanılmıştır. Günümüzde pompa ile içerisindeki havanın alınması esasına dayanan aletler yapılmıştır.





