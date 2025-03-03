Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı!
Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşısında da golünü atarak bu sezon tüm kulvarlarda 26. golüne ulaştı. En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu da oldu. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı.