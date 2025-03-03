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Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı!

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, Antalyaspor karşısında da golünü atarak bu sezon tüm kulvarlarda 26. golüne ulaştı. En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu da oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı! - 1

Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı. 

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Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı! - 2

Geçtiğimiz hafta derbide sessiz kalan En-Nesyri, golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı! - 3

Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor.

Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı! - 4

Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

27 yaşındaki golcü, Antalyaspor'a karşı 69. dakikada yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri durdurulamıyor: 26. golüne ulaştı! - 5

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Kadıköy’de Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe üçüncü golünü kaydeden Youssef En-Nesyri tarihe geçti.

En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında gol atarak, 19 yıl sonra Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu.

Alex, Fenerbahçe’de en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki 6 iç saha maçını da boş geçmeden gol atmıştı.

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