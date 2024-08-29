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Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve resmi teklifini ilettiği Sofyan Amrabat için Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı öğrenilirken, İspanyol ekibin yalnızca kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 1

Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı Sofyan Amrabat için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Faslı yıldız için Atletico Madrid'in Fiorentina'ya kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. 

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Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 2

DIEGO SIMEONE ISRARCI

İspanyol ekibinin Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Amrabat için ısrarcı olduğu da kaydedildi. 

Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 3

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ OPSİYONLU

Ayrıca Fenerbahçe'nin yaptığı Fiorentina'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, Atletico Madrid'in ise teklifte opsiyon bulundurmadığı da vurgulandı.

Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 4
Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 5
Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu - 6
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