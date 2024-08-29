Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve resmi teklifini ilettiği Sofyan Amrabat için Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin zorunlu satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı öğrenilirken, İspanyol ekibin yalnızca kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'nin transfer teklifi yaptığı Sofyan Amrabat için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Faslı yıldız için Atletico Madrid'in Fiorentina'ya kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.