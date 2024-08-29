Fenerbahçe'ye Amrabat transferinde Atletico Madrid rakip oldu

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ OPSİYONLU

Ayrıca Fenerbahçe'nin yaptığı Fiorentina'ya zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, Atletico Madrid'in ise teklifte opsiyon bulundurmadığı da vurgulandı.