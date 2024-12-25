Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sabah'ın haberine göre, Al-Nassr'ın bu sezon 19.5 milyon euroluk bedelle sarı-lacivertlilere katılan Youssef En-Nesyri için 35 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.