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Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino

Al-Nassr'ın Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ısrarı sürüyor. Suudi Arabistan ekibinin Faslı golcü için 35 milyon euroluk rekor teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe'nin ise Roberto Firmino'yu gündemine aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 1

Al-Nassr ile Anderson Talisca transferi için temaslarda bulunan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Suudi Arabistan ekibinin En-Nesyri ısrarının sürdüğü belirtildi.

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Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 2

35 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sabah'ın haberine göre, Al-Nassr'ın bu sezon 19.5 milyon euroluk bedelle sarı-lacivertlilere katılan Youssef En-Nesyri için 35 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu öne sürüldü.  

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 3

MOURINHO'YA DANIŞILACAK

Fenerbahçe'nin ise Faslı golcü için teknik direktör Jose Mourinho'ya danışma kararı aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 4

ONAY GELİRSE AYRILIK YAŞANACAK

Portekizli çalıştırıcının ayrılığa onay vermesi durumunda yönetim En-Nesyri'yi elden çıkaracak.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 5

GELEN PARA YILDIZLARA AYRILACAK

Ayrıca Faslı golcüden gelecek parayla Talisca'nın yanı sıra stoper, forvet ve bek transferleri için dev bir bütçe ayrılacak.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu mücadelelerde 9 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. 

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 6

FIRMINO PLANI

En-Nesyri ile yolların ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin B planının ise Roberto Firmino olduğu aktarıldı.

Al-Ahli forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalının sözleşmesi 2028'de bitecek olsa bile ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino - 7
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