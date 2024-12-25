Fenerbahçe'ye En-Nesyri için rekor teklif: B planı Roberto Firmino
Al-Nassr'ın Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ısrarı sürüyor. Suudi Arabistan ekibinin Faslı golcü için 35 milyon euroluk rekor teklif yapma hazırlığında olduğu öne sürüldü. Ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Fenerbahçe'nin ise Roberto Firmino'yu gündemine aldığı kaydedildi.
Al-Nassr ile Anderson Talisca transferi için temaslarda bulunan Fenerbahçe'de yeni bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan ekibinin En-Nesyri ısrarının sürdüğü belirtildi.