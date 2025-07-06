Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı
Fenerbahçe'de kiralıktan dönen futbolcular, takıma geri döndü ve sağlık kontrolüne girdi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Medicana arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde teknik direktör Jose Mourinho, teknik kadro ve futbolculardan Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri 7 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.