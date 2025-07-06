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Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı

Fenerbahçe'de kiralıktan dönen futbolcular, takıma geri döndü ve sağlık kontrolüne girdi.

Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 1

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

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Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Medicana arasından imzalanan sponsorluk anlaşması çerçevesinde teknik direktör Jose Mourinho, teknik kadro ve futbolculardan Fred, Talisca, Cenk Tosun, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Diego Carlos, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Yiğit Efe Demir, Engin Can Biterge ve Doğukan Demir, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 3

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri 7 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 4
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 5
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 6
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 7
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 8
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 9
Fenerbahçe'ye geri döndüler: Sağlık kontrolleri başladı - 10
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