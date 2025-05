"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

"Muslera&Mertens gönüllerdesiniz..."



"Dün gece Muslera ve Mertens gibi iki değerin vedasını izledi Galatasaraylılar. Mutlu, mesud, çok duygulu son derece de hüzünlü veda eden de, uğurlayan da. Her türlü duruşları, kaliteleri, örnekledikleri insani değerleriyle; derin izler, saygı, sevgi mükemmel anılarla futbol camiamızın faal yüzüne ‘elveda’ dediler. Güle güle aslanlar. Galatasaray camiası sizlere, sevgili ailelerinize sağlık, esenlik, daim başarı ve mutluluklar diliyor. Bizleri çok sevindirdiniz, Tanrı da her daim sizleri sevindirsin.



Dakika 80’de Ciro’nun babası arkadaşlarının omuzlarında veda etti, aynı dakika içinde Osimhen Başakşehir kalesini derhal ziyaret etti. 16, Mertens 1-0, 80, Osimhen 2-0. Galatasaray’da 25 numaralı forma ile başlayan Muslera 14 sene sonra; yine 25 numara ve tarihe geçen 25 şampiyonluk 19 kupa tabii 5 yıldızla aramıza geldi. Okan Buruk ve aslanları bu sezon yüreklerimizde, çok derin izler ve sevinçler bıraktı. Sağ olsun var olsunlar, her daim de bahtiyar.

(Fanatik - Oğuz Dizer)