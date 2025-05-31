"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?
Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından derbi değerlendirmesi...
"Fenerbahçe’yi krize soktu"
"Başkan Dursun Özbek'in 2017'deki "F.Bahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" söylemi bu sezon hayat buldu ve G.Saray, 25. şampiyonluğunu elde ederken omuzlarına da 5. yıldızı taktı.