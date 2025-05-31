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"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi?

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarından derbi değerlendirmesi...

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 1

"Fenerbahçe’yi krize soktu"

"Başkan Dursun Özbek'in 2017'deki "F.Bahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" söylemi bu sezon hayat buldu ve G.Saray, 25. şampiyonluğunu elde ederken omuzlarına da 5. yıldızı taktı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 2

Dursun Özbek yönetimi, Okan Buruk ve oyuncular 2. yıldan sonra üst üste 3. şampiyonluğunu kazanarak bütün rakiplerin üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturdu. 3 yıldır ikincilikle yetinen F.Bahçe yönetimi ciddi bir kriz ve kaosun içine girdi.

Tribünlerdeki koreografi mükemmel hazırlanmıştı. Hem takıma hem Okan Buruk'a atfedilen bu koreografiler çok anlamlıydı. Başkan Özbek'in 2017'deki söylemi sadece tribünlerde kalmayacak, G.Saray tarihine de büyük harflerle yazılacak."

(Sabah - Levent Tüzemen)

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 3

"Yerine sevilmeyecek adamlar!"

"Dün Galatasaray kulübü, tribünleri ve sporcuları, Muslera’yla Mertens’e verdikleri katkıya yakışır bir veda yaptılar. Yine konsantreydiler. Yine istekliydiler. Ve galibiyetle bitirdiler sezonu.

Dün Galatasaray tribünleri “Yerine sevemem” şarkısıyla Muslera-Mertens’e veda ederken, sahadaki birkaç futbolcu da 2025-26 tablosunda daha fazla yer bulmanın hesaplarını yapıyorlardı. Geçen hafta da yazmıştım, dün haklılığım bir kez daha kanıtlandı sanırım: Nelsson’un önünde forma verilen Metehan, nasıl bu Cuesta’nın arkasına düşer? Dünkü performansıyla Cuesta bir kez daha gösterdi bu seviyenin oyuncusu olmadığını.

Gelecek sezon tablosunda daha fazla yer bulma şansı olan adamsa Jakobs. İki maçtır sahanın en iyilerinden. Hem çok istekli, hem çok diri. Kaan Ayhan da çok yüksek viteste bitirdi sezonu."

(Hürriyet- Uğur Meleke)

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 4

"Rakamlar ötesi"

"Bugün neredeyse bir fotoğraf karesine sığmakta zorlanılan kupalarla veda ederken 16 mağlubiyet almış takıma gelen adam, son 3 sezonunda Okan Buruk yönetiminde sadece 7 maçta mağlubiyet üzüntüsü yaşadı. Uruguaylı file bekçisinin büyük kaleciliği kadar bunca yıl G.Saray'dan ayrılmayı düşünmemesi -elbette iyi kontratları vardı- ve G.Saray'ın da onu 14 yıl boyunca kadrosunda tutmayı başarması, o büyük kaleciliğin yanında çok büyük bir futbol doğrusudur.


Napoli tarihinin en çok gol atan adamı, şampiyonluk kazanamadan ayrıldığı şehirden pekala İtalyan devi Juventus'a gidebilirdi. Önerilen rakam 5 milyon Euro'ydu. Mertens'in tulum peyniri yiyip çay içeceği varmış! 30'ların ortasında Türkiye'ye gelen bir Serie A efsanesinin, bir gün olsun ne oynadığı pozisyonu ne de yedek kalmasını dert etmeyip sahada ve tesiste hocasının sağ kolu gibi davranması, attığı goller ve yaptığı asistlerden çok daha önemlidir.

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 5

Büyük bir kaleci gittiğinde yenilecek gollerin, önemli bir futbol aklı gittiğinde çözülecek maçların endişesi düşer taraftarın aklına. Söz konusu Muslera ve Mertens olunca işte bunlar istatistiklerden fazlası. G.Saray, sadece rakamlarla anlatılmayacak kadar iki büyük karakter ve yürek ile vedalaştı."

(Sabah - Bülent Timurlenk)

"Fenerbahçe'yi ciddi bir kriz ve kaosun içine soktu" Spor yazarları Galatasaray için ne dedi? - 6

"Muslera&Mertens gönüllerdesiniz..." 

"Dün gece Muslera ve Mertens gibi iki değerin vedasını izledi Galatasaraylılar. Mutlu, mesud, çok duygulu son derece de hüzünlü veda eden de, uğurlayan da. Her türlü duruşları, kaliteleri, örnekledikleri insani değerleriyle; derin izler, saygı, sevgi mükemmel anılarla futbol camiamızın faal yüzüne ‘elveda’ dediler. Güle güle aslanlar. Galatasaray camiası sizlere, sevgili ailelerinize sağlık, esenlik, daim başarı ve mutluluklar diliyor. Bizleri çok sevindirdiniz, Tanrı da her daim sizleri sevindirsin.

Dakika 80’de Ciro’nun babası arkadaşlarının omuzlarında veda etti, aynı dakika içinde Osimhen Başakşehir kalesini derhal ziyaret etti. 16, Mertens 1-0, 80, Osimhen 2-0. Galatasaray’da 25 numaralı forma ile başlayan Muslera 14 sene sonra; yine 25 numara ve tarihe geçen 25 şampiyonluk 19 kupa tabii 5 yıldızla aramıza geldi. Okan Buruk ve aslanları bu sezon yüreklerimizde, çok derin izler ve sevinçler bıraktı. Sağ olsun var olsunlar, her daim de bahtiyar.

(Fanatik -  Oğuz Dizer)

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