Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

24 yaşındaki oyuncu, kariyer gelişimi için doğru adımı attığını söyledi.



Ferdi, "Fenerbahçe'deki altı senenin ardından ayrılmak zordu. Taraftarlar beni, ben de kulübü çok fazla seviyordum. Onların önünde oynamak ayrıcalıklı bir histi. Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi. Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım." dedi.