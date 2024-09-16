Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı
Bonservis rekoruyla Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık sürecini anlattı. EURO 2024'ten sonra gelişimi için daha büyük bir lige gitmek istediğini söyleyen milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki Jose Mourinho deneyiminden de bahsetti.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferinden sonra ilk kez konuştu.
Cumartesi günü Premier Lig sahnesine çıkan milli futbolcu, geride bıraktığı süreci New York Times'a verdiği röportajda anlattı.