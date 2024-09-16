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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı

Bonservis rekoruyla Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık sürecini anlattı. EURO 2024'ten sonra gelişimi için daha büyük bir lige gitmek istediğini söyleyen milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki Jose Mourinho deneyiminden de bahsetti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - 1

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferinden sonra ilk kez konuştu.

Cumartesi günü Premier Lig sahnesine çıkan milli futbolcu, geride bıraktığı süreci New York Times'a verdiği röportajda anlattı.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - 2

24 yaşındaki oyuncu, kariyer gelişimi için doğru adımı attığını söyledi.

Ferdi, "Fenerbahçe'deki altı senenin ardından ayrılmak zordu. Taraftarlar beni, ben de kulübü çok fazla seviyordum. Onların önünde oynamak ayrıcalıklı bir histi. Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi. Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - 3

Ferdi, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de geçirdiği kısa süreyi de değerlendirdi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - 4

Ferdi,  "Mourinho ile 3 hafta çalıştım ama büyük bir ders aldım. Oyundaki olası senaryolara göre sahada hareket etmeyi öğrendim. O kazanmayı çok seviyor, sadece kazanmak istiyor. Maçtaki farklı olaylar için türlü çözümleri her zaman hazır." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı - 5

30 milyon euroluk bedelle İngiliz ekibine imza atan milli futbolcu, Fenerbahçe'ye tarihindeki en yüksek bonservis gelirini kazandırmıştı.

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