Ferdi Kadıoğlu'nun 7 sezonluk gelişimi ve Premier Lig rüyası

DEĞERİNİ 30 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ

Sahadaki performansıyla birlikte piyasa değerini de yükselten Ferdi, ikinci yılında 5.50 milyon Euro bandına gelirken, Mart 2023'te 15 milyon Euro bonservis bedeline sahip oldu.

En hızlı yükselişi 2024 yılında yapan başarılı futbolcunun, piyasa değeri 30 milyon Euro'ya gelerek Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer aldı. Son yıllarda gelişimi ile beraber birçok Avrupa kulübünün radarına giren Ferdi, kariyerine Premier Lig'de devam edecek.