Ferdi Kadıoğlu'nun 7 sezonluk gelişimi ve Premier Lig rüyası
Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun son yıllarda yükselen değeri Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli kulüpte birçok mevkide görev yapması, gelişimi ve istikrarıyla Premier Lig'e adım attı. Ferdi, Fenerbahçe'de 200'den fazla maça çıkarken milli takımın da değişmez ismi oldu.
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 7 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.
Taraflar bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeliyle anlaşma sağlarken, Brighton ekibi sözleşmedeki şartların yerine gelmesi durumunda 5 milyon Euro bonus bedeli ödeyecek.