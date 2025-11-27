Ferencvaros nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros hakkında bilgiler
27.11.2025 12:50
NTV - Haber Merkezi
Ferencvaros takımı, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Ferencvaros'un hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor. Peki, Ferencvaros nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros hakkında bilgiler.
Ferencvaros, Macaristan'ın futbol takımlarından biridir. Ferenc Springer tarafından 1899'da Budapeşte'de kurulmuştur. Branşları; erkek futbolu, kadın futbolu, kadın hentbolu, erkek buz hokeyi, erkek sutopu, bisiklet, jimnastik, güreş ve yüzmedir.
FERENVAROS NERENİN TAKIMI
Kulüp renkleri yeşil-beyaz, takma adı ise "Yeşil Kartallar"dır. Macaristan Liginde 36 kez şampiyon olarak ligin en çok kupa kazanan takımıdır.
2006 yılında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği için federasyon kararı ile tarihinde ilk kez küme düşmüştür.