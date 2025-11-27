Ferencvaros takımı, sosyal medyada birçok Fenerbahçeli futbolseverler tarafından merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Ferencvaros'un hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor. Peki, Ferencvaros nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ferencvaros hakkında bilgiler.