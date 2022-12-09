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Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi?

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti. Grubun son maçında Gana ile karşılaşan Fernando Muslera ve arkadaşları, karşılaşmadan galip ayrılmalarına rağmen istediklerini alamadı. Maç sonunda ise ortalık karıştı ve Uruguaylı futbolcular maçın hakemine saldırdı. İçlerinde Fernando Muslera'nın da bulunduğu dört oyuncu için FIFA'dan tarihi bir ceza bekleniyor.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 1

Tarihinde ilk kez liglerin devam ettiği sırada düzenlenen Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor. 

Çeyrek final karşılaşmalarının başlayacağı dev turnuvada son 8 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 2

Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı. 

Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 3

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmalarına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay, maçın son düdüğünün ardından oldukça gerilmiş ve bazı futbolcular hakemin üzerine yürümüştü.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 4

Uruguay - Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulunmuştu.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 5

Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 6

GALATASARAY'I DA ETKİLEYEBİLİR

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, en büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu.

Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 7

Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişesi hakim. 

Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 8

Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek.

Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 9

Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.

Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 10
Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 11
Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 12
Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi? - 13

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