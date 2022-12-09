Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi?

GALATASARAY'I DA ETKİLEYEBİLİR

Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, en büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu.

Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir.