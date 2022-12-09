Fernando Muslera için tarihi ceza geliyor: Galatasaray’ı da etkileyecek mi?

Tarihinde ilk kez liglerin devam ettiği sırada düzenlenen Dünya Kupası heyecanı Katar'da devam ediyor.
Çeyrek final karşılaşmalarının başlayacağı dev turnuvada son 8 takım, şampiyonluk için kıyasıya mücadele verecek.
Dünya Kupası'na H Grubu'nda başlayan ve kadrosuyla gizli favorilerden birisi olarak gösterilen Uruguay, performansıyla hayal kırıklığı yaratarak turnuvanın sürprizlerinden birine imza attı.
Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın olduğu grubu 3. sırada tamamlayan Uruguay, turnuvaya son oynanan Gana maçıyla birlikte veda etti.
Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmalarına rağmen bir üst tura çıkamayan Uruguay, maçın son düdüğünün ardından oldukça gerilmiş ve bazı futbolcular hakemin üzerine yürümüştü.
Uruguay - Gana maçının hakemi Daniel Siebert'in kararlarından memnun olmayan Uruguaylı futbolcular, yoğun itirazlarda bulunmuştu.
Hakeme sert şekilde itiraz eden oyuncular arasında yer alan Fernando Muslera'yı da tarihi bir ceza bekliyor.
Disiplin Komisyonu, Gana maçında hakeme şiddetli itirazlarda bulunan Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı. Bu dört isme ceza verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Sabah gazetesinin haberine göre, en büyük ceza Gimenez'e gelecek ve 15 maçtan men ihtimali var. Fernando Muslera'nın hakeme fiziksel müdahalede bulunması nedeniyle tavan ceza alması söz konusu.
Galatasaray'ın kaptanı için 10 ila 15 maçtan men cezası gelebilir.
Galatasaray'da ise FIFA'nın Muslera için vereceği 'men' kararının Süper Lig'de uygulanma ihtimali endişesi hakim.
Buradaki kritik nokta ise FIFA'nın cezayı açıklarken Muslera'yı hangi maddeden cezalandıracağı.
Eğer Muslera "bireysel disiplin cezası" cezası alırsa, bu ceza sadece Uruguay Milli Takımı'nı değil; Galatasaray'ı da etkileyecek.
Fernando Muslera'nın herhangi bir men cezası alması halinde cezasını Süper Lig'de çekeceği kaydedildi.
Bu durumda Muslera, ocak ayında oynanacak Fenerbahçe derbisini de kaçıracak.