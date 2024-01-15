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Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın takımda geleceği belirsizliğini koruyordu. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisine İstanbul'da devam edeceği belirtilen 31 yaşındaki golcü için siyah-beyazlıların yeni çalıştırıcısı Fernando Santos kararını verdi. Portekizli teknik adamın Kamerunlu golcüyü takımda tutmak istediği öne sürüldü.

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi - 1

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi - 2

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly, ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakılmıştı. Ghezzal affedilirken, Jean Onana Marsilya'ya kiralandı. Eric Bailly ise sözleşmesini karşılıklı feshederek Villarreal'in yolunu tuttu.

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi - 3

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmişti. Ancak turnuvaya 1 gün kala sakatlanan golcü futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edileceği ve turnuvayı kaçıracağı kaydedildi.

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi - 4

Sabah'ın haberine göre, Teknik Direktör Fernando Santos'un 31 yaşındaki golcüyle ilgili olumlu kanaat içerisinde olduğu öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının Aboubakar İstanbul'a döndükten sonra kendisiyle görüşeceği ve takıma katkıda bulunmasını isteyeceği belirtildi.

Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi - 5

Yıldız futbolcuyla ilgilenen çok sayıda kulüp olsa da henüz resmi teklifin gelmediği de aktarıldı.

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