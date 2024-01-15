Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi

Kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Aboubakar Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı'na gitmişti. Ancak turnuvaya 1 gün kala sakatlanan golcü futbolcunun tedavisine İstanbul'da devam edileceği ve turnuvayı kaçıracağı kaydedildi.