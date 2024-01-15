Fernando Santos, Aboubakar için kararını verdi
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan futbolcuların arasında yer alan Vincent Aboubakar'ın takımda geleceği belirsizliğini koruyordu. Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan ve tedavisine İstanbul'da devam edeceği belirtilen 31 yaşındaki golcü için siyah-beyazlıların yeni çalıştırıcısı Fernando Santos kararını verdi. Portekizli teknik adamın Kamerunlu golcüyü takımda tutmak istediği öne sürüldü.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile ilk maçına Fatih Karagümrük karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.