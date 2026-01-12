Fethiyespor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
12.01.2026 15:49
AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Grubu 2. hafta maçlarıyla birlikte sürüyor. Galatasaray, ZTK A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Muğla temsilcisi Fethiyespor'u mağlup ederek puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fethiyespor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu mücadelesinde Fethiyespor'a konuk olacak. TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, gruplarda puan farkını açmak istiyor. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Fethiyespor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
FETHİYESPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında 13 Ocak'ta deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak.
Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Mücadele'nin Atv'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
İKİ TAKIMIN TÜRKİYE KUPASI YOLU
Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor.
Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.
KAZANMA SERİSİ PEŞİNDE
Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.
Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.