Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan A Grubu 2. hafta maçlarıyla birlikte sürüyor. Galatasaray, ZTK A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Muğla temsilcisi Fethiyespor'u mağlup ederek puanını 6'ya yükseltmek istiyor. Fethiyespor-Galatasaray ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?