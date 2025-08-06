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Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Feyenoord karşısında mutlak galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, rövanş mücadelesi öncesinde saha avantajını eline almak istiyor. İki maç sonunda play-off turuna yükselebilmek Feyenoord'u deplasmanda yenmek isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Feyenoord'a deplasmanında nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Jhon Duran, Archie Brown, Skriniar ve Nelson Semedo gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde deplasmandan avantajlı bir skor almak ve turu garantilemek istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?

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Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 2

FEYENOORD-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü (bu akşam) Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 3

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Oğuz, Fred, Bartuğ, İrfan Can Kahveci, Szymanski, En-Nesyri.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 4

MÜCADELEYİ İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 5

FENERBAHÇE'DE HEDEF PLAY-OFF TURU

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkı elde eden sarı-lacivertli takım, Jose Mourinho yönetiminde sezon öncesi hazırlık kampını Portekiz'e gerçekleştirdi.

Portekiz'de 3 hazırlık mücadelesi oynayan Fenerbahçe, kampın ardından taraftarı önünde Lazio'yla özel maçta karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda 3 galibiyet alan sarı-lacivertliler, Portekiz'de Benfica'ya 3-2 yenilerek tek yenilgisini yaşamıştı.

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 6

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular, Feyenoord mücadelesiyle sarı-lacivertli takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

John Duran, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun yanı sıra geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık forma giyen ve bu sezon bonservisi alınan Milan Skriniar, Feyenoord karşısında forma giyebilecek.

Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu - 7

FEYENOORD'UN BAŞINDA ESKİ DOST

Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'un teknik direktörlüğünü, sarı-lacivertli takımda daha önce forma giyen Robin van Persie yapıyor.

2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de oynayan, ardından da Feyenoord forması giyip futbol hayatını noktalayan Robin van Persie, geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçmişti.

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