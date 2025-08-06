Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın zorlu ekibi Feyenoord ile kritik mücadelede kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Feyenoord karşısında mutlak galibiyet almak isteyen Fenerbahçe, rövanş mücadelesi öncesinde saha avantajını eline almak istiyor. İki maç sonunda play-off turuna yükselebilmek Feyenoord'u deplasmanda yenmek isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'i belli oldu. Kritik maç öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Feyenoord'a deplasmanında nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Jhon Duran, Archie Brown, Skriniar ve Nelson Semedo gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde deplasmandan avantajlı bir skor almak ve turu garantilemek istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?