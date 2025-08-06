Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe zorlu Feyenoord'a deplasmanında nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Jhon Duran, Archie Brown, Skriniar ve Nelson Semedo gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, rövanş maçı öncesinde deplasmandan avantajlı bir skor almak ve turu garantilemek istiyor. Peki, Feyenoord-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi canlı yayınlanacak?